Jorge Martín raconte sa course folle, qu'il a finie déshydraté

Jorge Martín a fini le GP d'Inde à bout de forces, à tel point qu'il lui a fallu l'aide de son équipe pour rejoindre le parc fermé et qu'il y a reçu la visite du médecin du championnat.

Monté sur le podium pour récupérer le trophée de la deuxième place, et se réhydrater au passage avec une gorgée de Prosecco, le pilote espagnol est ensuite passé par le centre médical, si bien qu'il n'a pas participé à la conférence de presse d'après-course et n'a pas rencontré les journalistes. Une fois de retour à son stand, il a néanmoins été interrogé par le site officiel du championnat et a livré son récit d'une course pour laquelle il est allé puiser au plus profond de ses ressources.

Leader dans le premier virage mais dépossédé de la tête de la course dès le premier tour, il s'est longuement battu contre Pecco Bagnaia, jusqu'à la chute du champion en titre. C'est ensuite contre sa combinaison qu'il a bataillé, puisqu'il a expliqué qu'elle s'est ouverte toute seule et a été vu en train de la refermer en pleine course.

Expliquant s'être déshydraté, Martín a vu son rythme baisser, ce qui a permis à Fabio Quartararo de se rapprocher... et même de le dépasser dans le dernier tour, lorsque le pilote Pramac a fait une excursion hors piste ! Martín a répliqué, arrachant finalement la deuxième place au Français, pour réaliser une excellente opération au championnat où il n'a plus que 13 unités de retard sur Bagnaia. Un final heureux pour une journée très compliquée, donc...

Jorge, ça a été une course extrêmement chaude et une incroyable bagarre en piste. Raconte-nous ta course !

Je suis très, très content de la course d'aujourd'hui. Vous pouvez me croire quand je dis que je me suis donné à 150% en piste. C'était déjà une course difficile. On a décidé de prendre le pneu medium à l'arrière mais ça n'était pas le meilleur choix, alors j'avais du mal à imprimer un bon rythme. Il m'était même compliqué de suivre Pecco.

Après le gros effort que j'ai livré, j'étais déshydraté, quand j'ai fini la course je n'avais plus de souffle. J'essayais juste de rester debout, mais je n'y arrivais pas alors je me suis mis par terre. Merci au médecin qui m'a permis de monter sur le podium, c'était super important pour le team et pour moi. Je suis content, on a repris des points, c'était très important, et j'espère pouvoir bien me remettre pour le Japon.

Cela a été une course très mouvementée, avec une grosse bagarre contre Pecco Bagnaia et on a aussi vu ta combinaison ouverte. Que s'est-il passé ?

Ça a été une course compliquée. Au début, j'ai vu que le pneu medium était le mauvais choix. J'ai quand même gardé mon calme, j'ai pu dépasser Pecco et à partir de là, j'ai essayé de m'échapper mais ça n'était pas possible. Pecco poussait très fort et il est tombé. Et dès qu'il est tombé, ma combinaison s'est ouverte − je crois que je ne l'avais pas bien fermée − et j'ai dû la refermer. J'ai perdu beaucoup d'énergie à ce moment-là et les cinq ou six derniers tours ont été vraiment très durs pour moi. Mais j'ai terminé à la deuxième place. La bagarre contre Fabio à la fin a été dingue mais j'ai pris des points importants pour le championnat.

Peux-tu raconter cette bagarre contre Fabio Quartararo à la fin ?

J'étais déshydraté. Je crois que c'est à huit tours de la fin que j'ai commencé à perdre un peu ma concentration. Et dans le dernier [tour], j'étais clairement éteint et j'ai freiné à un endroit qui n'était pas le bon, je suis passé hors piste. Quand je suis revenu, j'ai été dépassé par Fabio, mais je me suis dit qu'il fallait que je prenne ces points, alors dans le virage 6 je suis passé à l'extérieur et je me suis donné à 100%. Je crois qu'il a vu que je n'allais pas lâcher ces points ! Au final, c'était super important pour nous de prendre ces 20 points.

Tu reviens à 13 points de Pecco Bagnaia au championnat : la lutte est ouverte désormais ?

Tout est super ouvert, c'est clair. Je veux garder mon calme et essayer de gagner aussi au Japon. Ce sera important car c'est une bonne piste pour nous. La saison dernière, j'y ai fait un résultat incroyable alors j'espère aller bien pour me battre pour la victoire.