Jorge Martín impressionne malgré une chute

Jorge Martín a impressionné samedi, à Sepang, lors d'une deuxième journée de test officiel perturbée par de nombreuses averses. Quatrième homme le plus rapide vendredi, le pilote Pramac a su rééditer son chrono aujourd'hui à un millième près alors que le trio de tête du premier jour perdait de 0"462 à 1"170. Surtout, c'est en ne bouclant que 17 petits tours (moins d'une course) qu'il a affirmé sa domination et, dit-il, en n'attaquant pas vraiment.

"Je n'ai fait que 17 tours, donc ça n'a pas été une super journée mais j'ai été rapide. J'ai commencé avec le pneu d'hier et je me suis maintenu de façon constante en 1'59, ce qui n'est pas facile parce que le pneu se dégrade beaucoup sur ce test. Et dès que j'ai monté un pneu neuf, j'ai juste essayé d'être régulier, je n'ai vraiment pas poussé fort et pourtant j'ai réédité mon temps d'hier. Je suis rapide, c'est certain", constate-t-il.

"Je me sens super bien. Je suis fluide, je n'ai pas besoin d'être agressif pour être rapide et c'est important", observe Martín. "Je suis confiant en ce moment. Je me sens rapide et bien avec la moto. J'ai eu du mal hier mais aujourd'hui j'ai été plus fluide et j'ai malgré tout été rapide, sans pousser à 100%, en essayant juste d'être régulier."

Tout juste aimerait-il un peu plus de grip arrière sur sa Ducati, bien qu'il sache que cela pourrait venir de la piste. Mis à part cela, le pilote Pramac semble ne pas rencontrer le moindre accroc. "J'ai le sentiment d'être plus rapide que je ne l'étais avec la moto de l'année dernière. J'ai fait le même temps hier et aujourd'hui, avec des motos différentes, mais aujourd'hui j'étais beaucoup plus détendu. J'ai donc encore une marge pour pousser et aller chercher quelque chose de plus."

Jorge Martín a le sourire en ce début d'année

Celui que l'on dit vexé de ne pas avoir été promu dans l'équipe officielle Ducati et tenté d'aller voir ailleurs semble pourtant sortir de la pause hivernale serein et avec une approche ultra compétitrice. Perturbé en 2022 par la configuration de la Desmosedici dont son coéquipier, Johann Zarco, et lui-même avaient hérité, il salue la grande efficacité du modèle 2023 et n'en parait que plus pressé d'en découdre. "J'aimerais bien que la course soit demain !" trépigne ce grand impatient dans un rire.

"L'année dernière, j'ai le sentiment qu'on a trouvé la bonne base à la moitié de la saison, alors que cette fois, on l'a déjà. C'est super important. On n'a pratiquement rien touché pendant ces deux jours", explique le pilote espagnol. "Quand j'ai reconfirmé à quel point j'étais rapide hier avec la moto que je connaissais, j'ai réalisé qu'en 2022 on avait perdu une année. En deux jours d'essais, j'ai essayé moins de choses que lors de n'importe quel Grand Prix de la saison dernière."

Touché à la main dans une chute

"Concentré sur la compréhension du moteur", lui qui perçoit un progrès en termes de gestion de pneus avec le nouveau bloc, Martín a aussi pu tester aujourd'hui un bras oscillant différent, comme Zarco, tout en cherchant à comparer deux configurations aérodynamiques. Son travail a cependant tourné court, avec une chute qui l'a blessé à la main droite.

"Quand j'ai essayé de faire des comparaisons entre les carénages, je suis tombé car c’était un peu mouillé dans le virage 7", explique-t-il. "J'ai une assez grosse abrasion. On verra demain si j'arrive à bien piloter. Je pense que j'aurai très mal mais c'est une seule journée alors je vais essayer de rouler."

"On ne comprend pas encore bien si le nouveau carénage est meilleur ou non. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai passé toute la journée avec le nouveau, une moto 100% 2023", ajoute-t-il. "Aujourd'hui je suis tombé alors que j'essayais la version standard de la dernière fois et je n'ai donc pas pu bien me rendre compte des différences. En tout cas, j'ai été rapide avec le nouvel [aéro], ce qui est important. Mais il faudra quand même qu'on comprenne demain si c'est mieux et quelles sont les différences entre eux."

Avec Antón Quintiá