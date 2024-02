Jorge Martín s'est rassuré sur le potentiel du nouveau carénage Ducati

Lorsque Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ont validé le nouveau carénage de la Ducati officielle, mercredi, Jorge Martín n'était pas franchement convaincu. Prudent sur ses choix techniques en vue du championnat, l'Espagnol attendait un gros travail sur les réglages au troisième jour d'essais pour confirmer s'il se calait ou non sur la spec retenue par les pilotes de l'équipe d'usine pour sa propre GP24. Finalement, il a fait son choix et s'en est trouvé soulagé.

"On a fini par comprendre que l'aéro de 2024 a un peu plus de potentiel. Je suis content de ça, je me sens un peu plus fort qu'au moment de commencer la saison dernière. C'était le principal objectif et on l'a atteint", a-t-il affirmé au micro du site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui, on a une nouvelle fois essayé les deux et je me suis senti un peu plus rapide avec la nouvelle [spec aéro]. Hier, c'était peut-être un peu plus difficile. Il faut aussi s'y habituer, je pense, car c'est un peu différent et il faut changer un peu de pilotage mais je pense qu'elle est un peu plus stable et elle m'aide à aller plus vite, donc on va l'utiliser."

"Ils m'ont donné un ultimatum, en me disant qu'il fallait choisir aujourd'hui", expliquait le pilote espagnol jeudi soir. "Je pense que c'était essentiel que je trouve le feeling aujourd'hui, sinon j'aurais probablement choisi l'ancien carénage. Mais je pense que ce carénage a du potentiel. On a plus d'appui, alors si on sait comment l'utiliser, ça peut aider. Il faut comprendre à quel point modifier les réglages pour que ça fonctionne, parce que je ne veux pas non plus perdre la ligne sur laquelle on se trouvait."

"Plus que le fait de tester des choses, c'est toucher à la moto que je n'aime pas, parce que je sais ce que je pilote et j'aime connaître mes limites, jusqu'où je peux aller. [Mercredi] on a commencé à toucher à l'angle, en mettant la roue plus à l'extérieur, et je n'aime pas faire ce genre de choses. J'ai un peu bloqué", ajoutait Jorge Martín.

"[Jeudi] on est sorti avec des réglages différents, pas mes réglages de base, pour voir si on arrivait à faire fonctionner le carénage et je me suis senti plus à l'aise qu'avec mon ancienne moto. Je pense qu'on a progressé. Maintenant, il faut voir dans quelle direction aller, ou si on doit revenir un peu à ma base, mais je ne pense pas que l'on va beaucoup s'en éloigner."

C'était la conclusion d'un test intense pour le pilote Pramac Racing, privé de son coéquipier pour tous les essais de pré-saison. Après un roulage à Valence qui ne s'était pas particulièrement bien passé pour lui, Martín s'est plongé dans l'évaluation des nouveautés conçues par Ducati, et qu'il s'agisse du moteur ou du carénage, il a d'abord émis des doutes avant de confirmer ses choix à force de travail sur les réglages et de kilomètres engrangés.

Il a ainsi choisi de conserver le moteur 2024 après la deuxième journée d'essais, puis la nouvelle unité aéro le lendemain. L'efficacité de ce package, le vice-Champion du monde l'a confirmée dans son meilleur tour de la semaine, lui qui a intégré jeudi le "club des 1'56" jeudi, un quatuor de pilotes (tous sur Ducati) ayant atteint une fenêtre inédite à Sepang. "Ça n'est pas quelque chose qui m'obsède. J'ai fait le time attack pour voir si le carénage avait le potentiel pour aller vite. Je l'ai fait sans attentes, j'ai essayé de me donner à 100% et ça a donné ça", a-t-il observé.

Deuxième à 0"172 de Bagnaia, Martín avait préalablement fait office de leader mardi, puis quasiment toute la journée de mercredi. "Pendant ce test, je n'ai pas trop regardé les autres pilotes. Au final, on fait un travail différent. Je me suis concentré sur le carénage pour voir s'il était bien ou pas, et je me suis surtout concentré sur moi-même. Je me suis amélioré chaque jour et c'est là-dessus que je me focalise. Il y aura toujours des pilotes rapides et c'est ce qui me fait progresser, mais je ne suis pas surpris de voir Pecco en tête."

"Je suis content d'avoir bien travaillé", soulignait Jorge Martín en quittant le circuit. "Tous les tours que j'ai faits ont toujours été dans le rythme, j'ai été régulier pendant tout le test. Le fait d'avoir choisi le moteur et le carénage est ce qui me rend le plus serein. On fera de nouveaux essais au Qatar, mais les choses sont désormais plus claires."