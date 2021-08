Jorge Martín est le premier surpris par sa pole au Red Bull Ring

Les pilotes Ducati étaient très attendus sur le Red Bull Ring, la marque italienne s'étant imposée tous les ans sur cette piste depuis qu'elle a intégré le calendrier en 2016. Les Desmosedici ont bel et bien été au rendez-vous en qualifications mais c'est l'inattendu Jorge Martín qui a placé la machine de Borgo Panigale à la première place, cinq ans après son unique pole sur ce tracé, conquise par Andrea Dovizioso.

Aidé par le chrono annulé de Fabio Quartararo, le pilote du team Pramac a ainsi décroché sa deuxième pole en MotoGP après celle du GP de Doha en début de saison. Et même s'il nourrissait l'espoir de s'inviter parmi les leaders, il concède que ce résultat dépasse ses attentes les plus élevées.

"Ça a été une très bonne journée pour moi", s'est réjouit Martín en conférence de presse. "Je suis souvent rapide ici, je l'ai été par le passé. Tout est différent en MotoGP et je ne m'attendais pas à être si rapide. Ce matin je me sentais assez performant en pneu medium et avec le tendre j'étais proche de l'avant. J'étais confiant en EL4. Je me disais que je pouvais peut-être être un prétendant à la pole."

"Dans le premier run, j'ai pas mal attaqué et j'ai beaucoup d'erreurs et même si je suis passé dans le vert, j'ai fait un 1'23"1 qui n'était pas mauvais. Dans le deuxième, j'a fait de mon mieux, j'ai poussé à la limite et même si je me suis fait une frayeur et que j'ai failli tomber, j'ai pu freiner la moto et c'est incroyable de finir en pole. Je ne m'attendais pas à ça avant de venir sur cette piste. Je suis heureux et prêt pour demain."

Cette deuxième pole de Jorge Martín arrive dans un contexte bien différent de celle conquise à Doha, six jours à peine après son premier départ en MotoGP. S'il ne se donnait aucune chance de s'imposer au Qatar, le rookie madrilène en a quand même profité pour décrocher son premier podium le lendemain et il se permet d'être plus ambitieux en Autriche, sans pour autant afficher un objectif clair de succès.

"Au Qatar, c'était ma deuxième course et je n'avais pas la confiance nécessaire pour jouer la victoire, même pas le podium. Finalement j'ai fait une très bonne course. Je suis plus confiant ce week-end. Ce sera dur de me battre pour la victoire mais je pense que le podium sera jouable. Je vais essayer. Je vais essayer de mener si je le peux, sinon je tenterai de suivre les autres si c'est possible."

Martín a profité de la pause estivale pour se refaire une santé

Lors du précédent week-end de course, il y a six semaines à Assen, une pole de Jorge Martín était encore improbable. Toujours diminué par son grave accident du GP du Portugal, qui l'a laissé avec huit fractures, il avait dû renoncer à voir l'arrivée en raison d'un bras engourdi. Cet épisode l'a incité à redoubler d'efforts pour revenir en forme après la trêve du mois de juillet : "Comme vous pouvez le voir, la pause estivale a été très bénéfique pour moi. À la dernière course à Assen, j'ai dû abandonner à cause de ma condition physique et je m'en voulais vraiment. J'ai pu transformer ça en motivation et j'ai énormément travaillé pendant la pause estivale. Je me sens beaucoup mieux."

"J'avais une blessure musculaire au niveau du biceps", a ajouté Martín. "Les médecins m'ont recommandé de stopper mon entraînement une ou deux semaines, et après je l'ai repris. J'ai travaillé spécifiquement sur les parties du corps qui me posaient le plus problème, comme la main et l'épaule. C'était important de gagner en force et maintenant j'en vois les résultats. C'est bien, et c'est pour ça que c'était important."

Mais même si sa condition est en net progrès, Martín sait que la dernière partie de la course pourrait être lui poser problème ce dimanche : "Je ne suis peut-être pas encore à 100%. Peut-être que les derniers tours seront un peu durs. mais je me sens très bien et je suis confiant. Après le podium au Qatar, j'ai été soulagé. Je ne suis pas concentré que sur le podium. On doit travailler et progresser."