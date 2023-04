Jorge Martín "très affaibli" et surpris par son meilleur temps

Jorge Martín ne s'attendait vraiment pas à conclure la première journée du Grand Prix des Amériques à la première place. Le pilote Pramac ne doutait pas des performances de sa Ducati mais de sa condition physique : arrivé au Texas fiévreux, il n'était absolument pas en mesure de faire des relais longs et peine à comprendre comment il a pu signer le meilleur temps vendredi après-midi.

"[Jeudi] c'est sûr que je n'aurais pas roulé, mais je me sens encore très affaibli", a expliqué Martín, auteur de la pole sur ce circuit en 2022. "Dans la matinée ce n'était pas si mauvais. En fait ça l'était mais dans l'après-midi c'était super mauvais : je me sentais super faible et je n'avais déjà plus de force après deux tours."

"Dans la dernière partie de la séance, on a bien géré les choses, on a fait un relais pas très long et j'ai fait un 2'03"8 en pneus usés, ce qui est bon. Le time attack, en fait, je ne sais pas comment je l'ai fait. J'étais en confiance, j'étais rapide et j'ai fini le tour donc je suis satisfait."

"Je faisais un seul tour, je ne pouvais pas en faire deux, je n'avais pas la force", a-t-il ajouté. "[Jeudi] je me sentais très mal, [vendredi] un peu mieux, j'espère que ce sera un peu mieux [samedi] et dimanche encore mieux. Je prends beaucoup de choses, beaucoup d'antibiotiques. Je suis très affaibli mais j'espère des progrès [ce samedi]."

Martín encore "loin" de la victoire

Jorge Martín

Et comme son coéquipier Johann Zarco, Jorge Martín signe de bonnes performances sans exploiter parfaitement la Ducati 2023, n'ayant pas encore mis le doigt sur la palette de réglages optimale : "On n'est pas encore sur la bonne voie. On a essayé d'ajouter du poids sur l'avant pour améliorer le comportement mais ça n'a pas fonctionné, j'avais beaucoup de mal au freinage. On est revenus à nos réglages de base et c'était bon, donc on ira peut-être dans cette direction [samedi]."

"Mais on a encore besoin de quelque chose pour jouer la victoire, je sens qu'on est encore très loin. Avec de petites améliorations, les sensations se sont beaucoup améliorées à l'arrière donc je sens que si on va dans cette direction, je serai plus performant."