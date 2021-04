Triple opération réussie pour Martín, qui vise le Mugello

Jorge Martín a subi mercredi une triple opération chirurgicale à la suite des blessures consécutives à la lourde chute dont il a été victime pendant les EL3 du Grand Prix du Portugal, samedi. Le pilote espagnol avait été rapatrié à Barcelone dimanche, mais il a dû attendre encore quelques jours pour que l'intervention puisse être pratiquée, son état appelant à la prudence avant de le soumettre à une anesthésie générale.

Martín, qui s'était plaint de l'instabilité de sa moto pendant les premiers essais à Portimão, était parti à la faute samedi matin, sans pouvoir se relever seul du bac à graviers. Évacué en ambulance d'abord vers le centre médical du circuit, puis vers l'hôpital de Faro, il avait rapidement appris qu'il souffrait de plusieurs fractures en plus du trauma crânien subi dans la chute.

Durant l'opération qui s'est déroulée mercredi après-midi à l'hôpital Dexeus de Barcelone, les médecins sont intervenus sur une fracture du pouce droit, une autre au niveau de la malléole médiale de la cheville droite, ainsi qu'une autre blessure au niveau du genou gauche.

Le pilote a lui-même décrit sur les réseaux sociaux ces opérations : "Une à la main droite, sur le pouce, une autre sur le genou gauche pour laquelle il me faudra un peu plus de temps, et une autre au niveau du pied droit, sur la malléole tibiale. Au total, trois opérations en même temps, avec trois médecins et trois équipes différentes."

"Les trois opérations se sont parfaitement bien déroulées", a-t-il indiqué mercredi soir. "Merci aux docteurs Xavier Mir, Jimeno, Campillo, Monllau et à leurs équipes. Le compte à rebours a commencé !"

Se décrivant comme un phénix, qui doit désormais renaître, Jorge Martín entame à présent une période de convalescence à la durée incertaine. Sans surprise, il a admis qu'il serait probablement absent pour les deux prochains Grands Prix, le temps de se remettre. "Jerez, c'est impossible, Le Mans probablement impossible aussi. Mon objectif est fixé sur le Mugello", a-t-il indiqué, se référant au Grand Prix d'Italie au programme dans cinq semaines.

La semaine prochaine, c'est Tito Rabat qui le remplacera pour le Grand Prix d'Espagne. Parti en WorldSBK cette saison, le pilote espagnol a encore un mois à patienter avant d'entamer sa saison, ce qui le rend potentiellement disponible aussi pour le Grand Prix de France si besoin.

