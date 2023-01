KTM s'autorise à rêver du titre

KTM aborde sa septième saison en MotoGP en s'autorisant à mentionner l'objectif le plus ambitieux qui soit : le titre mondial. Pourtant, le constructeur autrichien le sait, il va d'abord lui falloir convaincre après une saison 2022 au bilan contrasté. Certes, les RC16 ont gagné des courses (deux) et ont figuré en bonne place dans la hiérarchie finale, mais à Mattighofen on espérait mieux et personne ne s'en cache.

"L'année dernière, nous avions pour objectif de nous battre régulièrement pour le podium et, pour une raison quelconque, nous n'avons pas atteint cet objectif. Nous l'avons fait au début de la saison et nous sommes ensuite revenus en force à la fin de l'année, mais nous avons aussi traversé un grand creux pendant l'été où nous n'étions tout simplement pas assez bons", rappelle Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport.

Le responsable allemand a bien conscience que ses troupes ne peuvent plus se permettre de se reposer sur la jeunesse de leur programme. Dernier constructeur arrivé dans la catégorie reine, il a certes passé un grand cap en commençant à engranger podiums et victoires en 2020, mais n'est jamais devenu depuis une réelle menace pour les marques plus établies qui se sont battues pour le titre.

"Nous ne pouvons plus dire que nous sommes des jeunes [dans le championnat] et que nous sommes nouveaux. Nous sommes 'là', nous sommes implantés, et la pression grimpe bien entendu parce que nous devons obtenir les résultats. Cela ne suffit plus d'être là, d'être une équipe cool et organisée ; nous avons besoin de résultats, donc, d'une certaine manière, je sens que la pression est là", admet le patron.

L'an dernier, KTM a atteint la sixième place du championnat pilotes avec Brad Binder, alors que Miguel Oliveira, pourtant le seul à avoir fait gagner la RC16 en 2022, n'a pu faire mieux que dixième. À eux deux, ils ont par contre fait de leur équipe la deuxième du championnat des teams, ayant piqué la place à Aprilia pour trois points lors du dernier Grand Prix. "C'est un bon résultat, mais ce n'était pas notre objectif principal", balaye Francesco Guidotti, le team manager. "C'est sûr que c'est une bonne chose à prendre et il faut le considérer comme un point de départ pour l'avenir. C'est important car cela signifie que l'équipe travaille bien et que l'atmosphère est très bonne. [...] C'était assez important... mais ce n'était pas notre objectif principal, qui est le titre pilotes. C'est ce que nous recherchons cette année."

Les responsables vont néanmoins devoir s'accorder sur l'objectif à se fixer pour le long championnat qui se profile, car Pit Beirer prend moins de risques que son collègue italien et veut avant tout voir les performances se stabiliser course après course. Ou plutôt, chaque samedi : car c'est en effet par des progrès dans l'exercice des qualifications qu'il estime que KTM parviendra à lancer la bonne dynamique.

"Après toutes ces années, le prochain objectif de notre projet doit être de nous battre régulièrement pour le podium, et ce avec le package complet, donc de meilleures qualifications, et pas seulement le talent pur de Brad Binder en course, où il est incroyable, même en étant mal qualifié", pointe le patron. "Nous devons nous stabiliser, nous devons partir des premières lignes − peut-être pas la première mais au moins la deuxième − et ensuite y aller. Si nous analysons l'ensemble de notre dernière saison, notre vitesse en course était incroyablement bonne, mais cela n'avait pas d'importance car la course démarre au départ, et pas un ou deux tours après. Se battre pour le podium avec ces pilotes, les voir au moins se battre pour le podium chaque week-end, voilà l'objectif pour la prochaine étape du projet."

Pit Beirer veut d'abord voir les performances se stabiliser, notamment en qualifications

"L'objectif réaliste est d'améliorer ce que nous avons fait l'an dernier", reprend quant à lui Francesco Guidotti. "C'est l'objectif le plus réaliste que nous avons, mais comme je l'ai dit de nombreuses fois, notre objectif principal est d'être Champions du monde. Je ne sais pas si nous serons prêts, nous essayerons de faire de notre mieux, je ne sais pas si ce sera assez. Si ce n'est pas assez, nous devrons trouver la façon de le faire quoi qu'il arrive. Mais l'objectif réaliste est d'améliorer notre performance et notre position au championnat à la fin de l'année."

Nous sommes une équipe d'usine et le seul objectif que nous pouvons avoir, le seul but, c'est le titre. C'est plus facile à dire qu'à faire ! Mais c'est en tout cas notre objectif principal. Francesco Guidotti, team manager

Le team manager, en poste depuis l'an dernier, sait que la victoire ultime au championnat dont il rêve ne peut qu'être le fruit d'un long parcours de progression, où chaque étape revêt une importance capitale. "L'objectif principal est fait de petits pas. Il va y avoir 21 Grands Prix et il sera important d'être compétitif et d'être dans le top 5 à chaque course. Et puis, il y a aussi les courses sprint", pointe-t-il, en évoquant ces épreuves supplémentaires qui seront systématiquement disputées le samedi et permettront de rapporter de précieux points supplémentaires… ou bien d'en laisser filer.

"Nous sommes une équipe d'usine et le seul objectif que nous pouvons avoir, le seul but, c'est le titre", poursuit-il. "C'est plus facile à dire qu'à faire ! Mais c'est en tout cas notre objectif principal. Chaque séance, chaque course, chaque qualification sera importante et il faudra partir d'une bonne position sur la grille. Cela aidera pour la course sprint parce que c'est une course très courte, et cela sera très utile aussi pour la course principale du dimanche, comme nous l'avons vu l'année dernière."

Binder veut passer du top 6 au top 3

Les pilotes qui porteront les ambitions de KTM ont tous un bagage différent. Le team Tech3 accueillera le seul rookie de cette saison, l'Espagnol Augusto Fernández, ainsi qu'un revenant en quête de reconstruction, Pol Espargaró. Quant à l'équipe officielle, elle alignera l'un des transferts les plus attendus de l'année, Jack Miller, qui cherchera à gagner avec une troisième marque différente, aux côtés d'un Brad Binder bien décidé à affirmer son statut de leader dans le groupe.

"Ces deux dernières années, je trouve qu'on a vraiment connu une période compliquée", observe le Sud-Africain, dont les performances en course ont pourtant été louées. "Ça n'a pas été simple pour nous et on a travaillé vraiment extrêmement dur tout au long de ces deux saisons, donc en ayant terminé sixièmes au championnat, on pense qu'on peut désormais passer un petit cap et aller loin." Et d'annoncer : "Je souhaite passer de la bagarre pour le top 6 à la bagarre pour le top 3 et je crois que c'est une chose dont je suis capable. C'est mon objectif pour la saison."

Interrogé sur l'objectif que lui a formulé son équipe en vue du championnat qui approche, Binder s'est voulu plus prudent que son team manager, mais son ambition point néanmoins entre les mots : "Honnêtement, on ne pose jamais de mots sur ce qu'on veut obtenir. Je pense qu'on est juste là pour gagner, c'est clair, c'est ce qu'on veut faire et ce qu'on veut obtenir. Tant qu'on n'y parviendra pas, je crois qu’on sera tous un peu frustrés et on se battra tous pour le même objectif. Pour moi, le plus important est qu'on progresse bien et que je ne sois jamais content de me battre pour moins que les avant-postes, tout comme mon équipe."

Avec Charlotte Guerdoux