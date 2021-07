Malgré ses progrès, la KTM doit encore gagner en stabilité

KTM a fait de gros progrès depuis le début de la saison, un cadre modifié accompagné d'un nouveau carburant lancés au Mugello ayant permis à Miguel Oliveira et Brad Binder de faire un bond dans la hiérarchie. Oliveira a décroché les meilleurs résultats en s'offrant trois podiums consécutifs, dont une victoire à Barcelone, et Binder a également décroché de bons résultats durant cette période, échouant au pied du podium après une belle remontée au Sachsenring.

La course du vainqueur du GP de République Tchèque 2020 a été plus difficile à Assen, avec une lointaine 21e place en qualifications et la 12e en course le lendemain. Son week-end a surtout été perturbé par un problème de stabilité en ligne droite apparu le samedi après-midi, et que KTM a mis du temps à corriger.

"À partir des EL4, j'ai eu de gros problèmes à plusieurs endroits, des problèmes de stabilité", a expliqué Binder. "J'avais du mal à rester à fond dans ces sections, il fallait couper l'accélérateur. J'avais du mal à être propre et à travailler pour être plus rapide. Quand on doit couper l'accélérateur en ligne droite, le tour est déjà gâché. C'était dur. C'était la même chose dans le warm-up et c'était bien mieux en course après des changements. J'ai pu commencer à travailler pour retrouver mon meilleur niveau."

"C'était assez bon parce que j'ai retrouvé les sensations des EL3", a ajouté le Sud-Africain. "Malheureusement j'étais un peu trop lent, c'est très dur en partant de la 21e place. On a réussi quelques dépassements et malheureusement je n'avais pas le rythme pour continuer à gagner des places. En tout cas, c'est comme ça. Je ne voulais pas partir 21e et finir 12e mais vu notre week-end, ce n'est pas trop mauvais."

Sur la seconde KTM officielle, Miguel Oliveira a connu une bien meilleure course puisqu'il a décroché une cinquième place supérieure à ses attentes mais il a également dû composer avec une machine à l'instabilité perfectible : "Il fallait faire des ajustements sur l'accélérateur à quelques endroits, aux virages 6 et 13, ce sont deux endroits importants, les deux sont à haute vitesse et sur le sixième rapport. Il faut aborder le virage différemment si on a cette instabilité. J'ai dû le faire quelques fois, ce n'était pas idéal, mais je ne pense pas que ce soit là qu'on perdait le plus de temps."

Pour Miguel Oliveira, ce problème de stabilité est apparu dans la quête d'une meilleure agilité, KTM cherchant encore le bon dosage pour avoir la moto la plus efficace possible : "C'était un peu ce qu'on voulait corriger le plus, avoir une moto agile, mais c'est assez dur d'y parvenir tout en conservant la stabilité. On a trouvé un meilleur compromis mais il nous fallait du temps pour comprendre quelle direction prendre. On ne peut pas avoir le meilleur de ces deux caractéristiques en ce moment et c'est ce qu'on doit améliorer pour l'avenir, y compris dans les réglages de la moto. En course, l'équilibre n'était pas aussi mauvais que pendant les essais, donc j'étais satisfait."