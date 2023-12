KTM : Ducati se fait passer pour un "martyr" avec les concessions

Les constructeurs japonais ont vécu une saison 2023 catastrophique, ne décrochant à eux deux que cinq podiums en course principale, dont une seule victoire, pour Álex Rins à Austin. Dans un MotoGP devenu très concurrentiel, Yamaha et Honda n'étaient cependant pas éligibles aux concessions techniques puisque ces avantages étaient jusqu'ici attribués selon les podiums décrochés au cours des deux dernières années.

La Dorna a convaincu les autres marques d'accepter une refonte du système de concessions pour le baser sur le nombre de points inscrits au classement constructeurs, en classant les marques en quatre groupes. Ducati, la seule à figurer dans le groupe A, va être limité dans les pneus à disposition sur les tests et n'aura droit à aucune wild-card. Yamaha et Honda se retrouvent de leur côté dans le groupe D, qui permet d'avoir plus de pneus, de faire plus de tests, d'utiliser plus de moteurs pendant la saison, de le modifier sans contrainte, et d'homologuer un carénage de plus.

Ducati était prêt à aider les deux constructeurs japonais, mais le nouveau système va également bénéficier à KTM et à Aprilia, qui se retrouvent dans le groupe C donnant accès à plus de pneus et de wild-cards. Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, a donné son accord pour le nouveau système mais a reconnu avoir "essayé de bloquer les concessions pour KTM et Aprilia", estimant que les deux marques n'en avaient pas besoin.

Pit Beirer, son homologue chez KTM, considère de son côté que Ducati n'a pas à se plaindre, jugeant les contraintes imposées à la marque italienne très faibles. "S'il y a huit Ducati sur la grille, je ne vois pas pourquoi ils ont besoin d'une neuvième moto en wild-card sur la grille", a déclaré Beirer à Speedweek. "Même si Ducati ne va pas perdre grand-chose avec le nouveau règlement, maintenant ils se présentent comme les grands martyrs."

Francesco Guidotti se félicite du consensus trouvé, selon lui bien dosé pour harmoniser les performances. "Je pense que c'est plus équilibré", a précisé le team manager de l'équipe KTM officielle au site du championnat. "On pourra moins réaliser tardivement que l'on n'est pas performant et les constructeurs pourront moins prendre un avantage ou creuser l'écart. Je pense que c'est plus équilibré. Nous sommes dans une catégorie qui nous permet de plus travailler mais pour le faire, il faut être bien organisé."

Pendant l'été, Beirer s'opposait fermement à des concessions pour Yamaha et Honda mais a finalement accepté d'aider les deux marques : "Pour le bien du championnat et parce que cela aide évidemment le promoteur, Dorna, nous avons accepté. Nous voulons donner à nos concurrents du Japon l'opportunité de retrouver le sommet."

KTM et Honda auront accès à des concessions, mais pas de la même nature

Si KTM a changé d'avis, c'est peut-être parce que le système lui accordera aussi un certain avantage face à Ducati, même s'il sera limité. Si les deux marques ne changent pas de groupe en cours de saison l'an prochain, KTM aura droit à 50 pneus de plus pour ses tests (220 contre 170) et à six wild-cards.

Le constructeur de Mattighofen a certes inscrit près de deux fois moins de points que Ducati en 2023, mais il en a aussi marqué plus du double de Honda, et aura néanmoins accès à ces concessions. Jack Miller estime pourtant que le nouveau système n'est pas véritablement favorable à KTM, et déplore qu'il aide surtout les constructeurs japonais comme Honda.

"Ils ont gagné une course la saison dernière mais ils ont [accès au groupe D] ; on n'a pas gagné de course mais on n'a rien..." a pesté l'Australien lorsque les journalistes lui ont expliqué le système en marge du test de Valence, estimant que Honda a plus payé des forfaits en cascade qu'un manque de performance : "C'est facile quand la moitié des pilotes ne font pas toute la saison."

Le ton est similaire du côté de Beirer, qui minimise le véritable retard de son rival pour justifier les concessions accordées à KTM : "Honda a remporté une course en 2023, pas nous [KTM a remporté deux sprints mais aucune course principale, ndlr]. Pourquoi n'aurions-nous pas les nouvelles concessions ? Honda aurait dû investir l'argent dans le développement de la moto au lieu des salaires des pilotes."