KTM a gagné en efficacité avec un nouveau cadre au Mugello

KTM cherche à corriger le tir après un début de saison en dessous de ses attentes. Parfois en délicatesse avec le pneu avant, les pilotes de la marque ont également éprouvé des difficultés en courbe, ce qui était jusque-là une des forces de la RC16, et afin de progresser dans ce domaine, KTM a introduit un nouveau châssis ce week-end au Mugello, après l'avoir évalué dans le test post-course de Jerez.

"Cette année, on a eu des difficultés avec la vitesse en courbe et le début des lignes droites", a expliqué Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsport, au site officiel du MotoGP. "Les pilotes se plaignaient beaucoup de ne pas pouvoir relever la moto aussi tôt que les autres et nous perdions du terrain dans les premiers mètres. En perdant du temps dans les premiers mètres, on en perdait aussi au bout de la ligne droite."

"Le test de Jerez a été très important pour nous. Je dis important, mais on parle de très petits changements sur le châssis, plusieurs pièces autour du bras oscillant et l'installation du moteur. Il semble qu'on a fait des progrès. Ce que je vois dans les chronos est assez clair. On a fait des progrès et on espère que ça va se confirmer dans les prochaines courses."

KTM a renoncé à évaluer ce nouveau cadre au Mans, en raison de la météo capricieuse qui n'offrait pas des conditions suffisamment stables pour garantir la pertinence des comparaisons, mais Brad Binder et Miguel Oliveira disposent de deux exemplaires chacun ce week-end, tandis que les représentants du team Tech3 n'en profitent pas encore. Vendredi, les pilotes de l'équipe officielle ont pu comparer l'ancien et le nouveau châssis, ce qui a permis à Binder de voir que le modèle le plus récent apportait les progrès espérés au moment de relever la moto.

"Le but de ce cadre est de nous aider à remettre un peu mieux la moto en ligne, afin de mieux sortir des virages, et ça a l'air de bien fonctionner au Mugello", s'est réjouit le vainqueur du GP de République Tchèque 2019, qui a aussi perçu une amélioration dans le comportement global de la KTM : "Pour le moment, le nouveau cadre donne des sensations légèrement meilleures à l'avant, ce qui va nous aider dans les moments difficiles. Avec ce cadre, c'est plus facile de trouver des sensations et d'avoir une idée de la direction dans laquelle on doit travailler. Donc c'est positif à cet égard. On doit encore découvrir des choses, parce que ça reste nouveau."

"Comme toujours quand on teste une nouveauté, il y a du négatif et du positif", a ajouté Binder. "Je suis content du positif et je pense qu'il faudra continuer à travailler sur le nouveau cadre pour que tout fonctionne à la perfection."

Miguel Oliveira a de son côté estimé que le nouveau châssis "fonctionnait bien" et après les comparaison de vendredi, KTM a prévu de le conserver pour la suite du week-end : "Le but est de continuer à travailler sur le même cadre car lorsque tu as des specs différentes, ça devient difficile de travailler avec deux motos", a précisé Oliveira. "J'aurais pu être rapide sur les deux [cadres] mais sur le long terme, je pense que le nouveau cadre nous aide à rouler un peu plus facilement, plus calmement et simplement avec plus d'efficacité. Bien sûr, j’ai effectué la plupart des runs avec le nouveau cadre."

Les pilotes KTM sont souvent parmi les plus rapides en ligne droite depuis le début du week-end et en EL3, Binder a même égalé le record de vitesse de pointe de Johann Zarco à Doha, en atteignant 362,4 km/h. Le Sud Africain sent des progrès grâce au cadre mais pas seulement, puisque KTM dispose aussi d'un nouveau carburant, fourni par ETS Racing Fuels : "C'est sûr que le châssis aide un peu, surtout parce qu'il nous aide à mieux relever la moto en sortie de courbe. C'est bien, mais nous avons aussi le nouveau carburant qui nous offre un peu plus de vitesse."

