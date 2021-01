KTM formalise son engagement jusqu'en 2026

KTM a annoncé sa présence en MotoGP jusqu'à la saison 2026 il y a un an et demi, au Grand Prix d'Autriche 2019, le précédent accord prenant fin au terme de l'année 2021. Cette annonce n'était alors qu'une déclaration d'intention et le constructeur a annoncé ce mardi que le contrat avec la Dorna, promoteur du MotoGP, a été signé.

KTM a fait son arrivée dans la catégorie au Grand Prix de Valence 2016, la dernière manche de la saison, avant de s'engager à plein temps l'année suivante. Après des débuts difficiles, la marque a gravi les échelons cette année et elle a décroché ses trois premiers succès, grâce à Brad Binder en République Tchèque, puis Miguel Oliveira, au Grand Prix de Styrie et au Grand Prix du Portugal. Le pilote portugais remplace Pol Espargaró dans l'équipe officielle cette année, après deux saisons chez Tech3, qui fera rouler Danilo Petrucci, nouvelle recrue, et Iker Lecuona.

Lire aussi : KTM veut maintenant compter dans la course au titre

"Je suis très très heureux de pouvoir annoncer ce nouveau contrat de cinq ans avec la Dorna", déclare Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Je tiens à profiter de cette opportunité pour remercier la Dorna et en particulier M. Carmelo Ezpeleta [son directeur général] et toute son équipe, parce que nous avons déjà passé quatre belles années ensemble et qu'ils sont un partenaire professionnel dans ce championnat important. En seulement quelques saisons, nous avons posé des bases solides pour ce projet, la prolongation de notre implication en MotoGP jusqu'en 2026 est donc une étape positive."

KTM est à ce jour le seul constructeur à avoir officiellement annoncé sa présence en MotoGP au delà de la saison 2021. La Dorna se réjouit de la formalisation de l'accord avec la marque autrichienne. "Nous sommes très heureux de la prolongation de KTM, non seulement parce qu'ils sont un partenaire incroyable, mais aussi parce qu'ils ont choisi la plateforme du Championnat du monde de MotoGP FIM comme un outil marketing qu'ils considèrent idéal pour leurs produits", souligne Ezpeleta, qui estime que les succès conquis par la marque en 2020 "prouvent leur accomplissement dans la catégorie la plus exigeante." Le dirigeant voit aussi dans cette prolongation un signal positif pour le MotoGP : "C'est non seulement une bonne nouvelle pour le championnat mais aussi pour notre sport, grâce à leur implication dans les trois catégories"

Du côté des équipes, Gresini a récemment confirmé son engagement jusqu'en 2026. Les autres structures n'ont pas encore officiellement annoncé leur présence après la saison 2021.