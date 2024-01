KTM en quête de grip sur l'angle pour combler l'écart avec Ducati

Pour la première fois depuis la saison 2019, KTM n'a pas remporté la moindre course principale l'an passé, faisant ainsi moins bien que Ducati, nettement au dessus du lot, mais aussi que Honda et Aprilia, qui ont réussi à s'imposer le dimanche. Brad Binder a néanmoins décroché deux succès en course sprint et ses résultats ont grandement contribué à la deuxième place de la marque au championnat des constructeurs, ce qui constitue la meilleure performance de son histoire. Il est donc sorti satisfait de la saison 2023.

"Je pense sincèrement qu'on a fait de bons progrès", a commenté le Sud-Africain en fin de saison. "KTM a apporté des nouveautés, de bonnes choses. On est beaucoup plus proches qu'à la fin de la saison précédente, c'est très clair, c'est certain. On a besoin de ce dernier petit quelque chose pour se battre vraiment à l'avant tous les week-ends. Mais on est plus souvent présents qu'absents du podium... ou non, mais on se bat. On doit être plus proches de la victoire et c'est pour ça qu'on est là. Je suis certain qu'on y parviendra."

Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle, considère KTM comme "le constructeur qui a le plus progressé" et du côté de Tech3, Nicolas Goyon estime que l'écart avec les leaders n'a jamais été aussi faible, tout en déplorant l'absence de succès et un certain manque de régularité de l'ensemble des pilotes.

"J'avais l'impression qu'on était un peu plus proches de Ducati, mais on n'a gagné aucune course cette année", a déclaré le team manager de Tech3 au site officiel du MotoGP. "Au final, on a toutes les statistiques, tous les chiffres pour voir qu'on est plus proches que jamais de Ducati. On a fini à la deuxième place du championnat des constructeurs."

Brad Binder

"Une façon de voir les véritables performances de la moto, c'est aussi de voir le pilote numéro 2, pas seulement le premier. Brad Binder a fait une saison incroyable mais si on regarde le niveau général de la moto, c'est un peu plus faible. Par rapport à Honda, Yamaha et même Aprilia, je pense que c'est bon, on a fait des progrès constants."

La KTM manque d'équilibre en courbe

KTM doit donc continuer à améliorer sa moto pour devenir un véritable rival de Ducati. Avec une machine très performante en ligne droite, Brad Binder estime que la différence se fait surtout dans les courbes et précisément dans la phase précédent la réaccélération, face à une Desmosedici qui est plus "sur des rails" que la RC16.

"Pour moi, il nous manque du grip sur l'angle du pneu. Quand on relève la moto, il ne manque rien mais c'est toujours flottant. Quand on freine, qu'on tourne et que l'arrière flotte, on s'arrête en biais, on essaie de tourner et ça commence à glisser avant de mettre les gaz. C'est ce que l'on doit améliorer."

"Selon moi, il est très clair que c'est ce qui nous fait défaut", a ajouté Binder. "Il est aussi super clair qu'ils ont amélioré tous les autres domaines. Je me sens coupable de demander une chose spécifique quand ils ont nettement amélioré tout le reste. Mais pour moi, c'est très clair. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, ce sera difficile."

Signe de ces efforts, le châssis en carbone lancé par KTM en fin de saison, qui a en partie amélioré la situation sans totalement corriger le problème : "Quand on a eu ce nouveau châssis, c'est sûr qu'on a eu un tout petit peu plus de grip à l'arrière. Mais c'était léger."

"Je suis content des progrès que l'on a faits mais je pense que l'on peut encore en faire. Je pense que ce serait bien."

Brad Binder

KTM continue également de pécher par ses performances en qualifications, Brad Binder et Jack Miller n'ayant cumulé que sept présences en première ligne à eux deux en 2023, mais des progrès ont été faits dans ce domaine et Goyon retient aussi les performances des deux pilotes à Valence, qui ont tour à tour mené avant des erreurs.

"Il faut comprendre que chez Tech3, on n'avait fait aucune Q2 [en 2022], et le constructeur n'en avait fait que quelques-unes", a rappelé le Français. "[En 2023], on a toujours eu un pilote dans la séance principale. C'est un assez gros progrès. Si vous regardez la course de Valence, nous étions premiers et deuxièmes. Les pilotes ont fait des erreurs, Jack est tombé et Brad Binder a fait une erreur avec le pneu avant mais on était là, on se battait pour la victoire."

"Si vous regardez la saison, il y a eu quelques courses où l'on s'est battus pour la victoire. On voit clairement des progrès. Nous n'avons pas toujours vu ces progrès et sur le papier, nous n'avons pas gagné mais c'est clair, nous avons fait des progrès et nous serons là la saison prochaine."