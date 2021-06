KTM s'inquiète de voir ses pépites Fernández et Acosta convoitées

Un seul des quatre guidons de KTM doit encore être attribué pour la saison 2022 du MotoGP. Brad Binder a prolongé son contrat dans l'équipe officielle jusqu'en 2024 et Miguel Oliveira restera son équipier la saison prochaine, le Portugais ayant précisé durant le week-end de Barcelone qu'il représentera encore KTM même si la marque n'a pas officiellement annoncé l'activation de l'option figurant dans le contrat la liant à son pilote. La situation est plus ouverte chez Tech3 mais on sait déjà que l'équipe française va piocher dans la KTM GP Academy, le programme de jeunes pilotes de son partenaire, pour au moins l'un de ses représentants.

Le seul pilote confirmé pour 2022 à ce jour est en effet Remy Gardner, actuel leader du Moto2, et même si ceux qui forment le binôme actuel de la structure de Bormes-les-Mimosas, Danilo Petrucci et Iker Lecuona, ont encore leurs chances, des rumeurs évoquent la titularisation de Raúl Fernández, déjà équipier de Gardner dans le team Ajo en Moto2 et auteur d'une première saison impressionnante dans la catégorie, dont il occupe la deuxième position avant le Sachsenring. Parmi les autres membres du giron de KTM figure Pedro Acosta, lui aussi auteur de débuts spectaculaires, mais en Moto3.

Ces espoirs suscitent les convoitises d'équipes rivales : Fernández serait le premier choix du team Petronas pour remplacer Valentino Rossi si ce dernier décide de raccrocher le casque tandis que l'équipe du Docteur en Moto2, VR46, souhaiterait recruter Acosta pour la saison 2022. Il y a un an, Jorge Martín a rompu son contrat avec KTM pour rejoindre Ducati afin de faire son arrivée en MotoGP avec le team Pramac mais après avoir beaucoup investi sur ses jeunes pilotes, Stefan Pierer tient maintenant à les conserver dans son programme et s'agace de voir la concurrence redoubler d'effort pour briser certains des accords actuellement en place, si bien qu'il a alerté la Dorna.

"Nous avons des contrats à long terme avec ces pilotes", a déclaré le PDG de KTM à Speedweek. "C'est un sujet dont il faut parler. Je trouve très inquiétant que des pilotes très jeunes, qui ont parfois 17 ans, soient encouragés à casser leur contrat. C'est ce que j'ai dit au patron de la Dorna, Carmelo Ezpeleta. Ces façons de faire ne leur apporteront pas de discipline. Nous avons des contrats à long terme. Nous sommes plutôt détendus."

Le départ de Jorge Martín semble avoir fortement déplu à Pierer en 2020. Si le Madrilène a pu se défaire de son contrat, c'est en exploitant une option qui lui laissait la possibilité de se désengager si le constructeur de Mattighofen n'avait aucun pilote dans le top 10 du championnat à la fin du mois de juin 2020... date à laquelle la saison du MotoGP n'avait pas débuté en raison de la pandémie de COVID-19. Martín a ainsi pu couper les ponts avec KTM et s'associer à Ducati.

"Il a aussi payé une pénalité pour ça", a précisé Beirer, qui préfère maintenant miser sur des pilotes plus fidèles : "Ce gars ne nous convenait plus. Ce n'est pas un hasard si j'ai dit qu'il pouvait partir. J'essaie de travailler avec les pilotes qui représentent notre marque aussi longtemps que possible. KTM est comme une famille. Avec des pilotes comme Oliveira et Binder, qui roulent pour nous depuis près d'une décennie, nous avons une relation totalement différente maintenant."

Et même si le nom de Fernández est de plus en plus évoqué en MotoGP, KTM entend garder la main et pourrait finalement décider de lui faire disputer une seconde saison en Moto2 : "On parle de Raúl Fernández comme un candidat à une place en MotoGP, mais il faut se dire que Remy Gardner pourrait le battre cette saison en Moto2. Ensuite, Raúl pourrait rester dans le Championnat du monde de Moto2 avec nous dans l'équipe d'Aki Ajo."

