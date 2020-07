KTM accepte de laisser Espargaró partir pour réaliser son rêve

Une atmosphère singulière règne chez KTM en ce début de championnat. Constructeur le plus récent du plateau MotoGP, fort d'une progression exponentielle en trois petites saisons, il entame sa dernière campagne avec celui qui a centralisé une part majeure des efforts ayant mené à ces progrès et qui s'est imposé comme le leader de l'équipe par ses résultats.

Pol Espargaró a été au cœur du transfert le plus retentissant d'un printemps sans Grands Prix, ayant su capitaliser sur les louanges que son implication chez KTM lui ont valu pour prétendre à l'un des guidons les plus en vue du plateau. Cela aurait pu être Ducati, c'est finalement chez Honda que les négociations ont abouti, lui permettant de rejoindre une équipe Repsol qui a marqué son enfance.

Son frère, Aleix Espargaró, ne s'y était pas trompé lorsque, à une époque où le secret devait encore être gardé, il avait reconnu que la perspective de rejoindre l'équipe qui a par le passé mené au sacre Álex Crivillé, premier Champion du monde espagnol de la catégorie reine, pouvait être irrésistible pour le jeune Catalan. Malgré toutes les qualités prometteuses que peut faire valoir le programme de Mattighofen, KTM ne faisait pas le poids.

"Perdre Pol est une triste part du projet", reconnaît Pit Beirer au site officiel du MotoGP, "car nous l'apprécions, il est notre ami et il a traversé avec nous des moments vraiment difficiles. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir eu, mais si la décision qu'il a prise lui permet de réaliser son rêve d'enfant, alors il a notre soutien et nous le laissons partir le cœur en larmes."

Depuis que Pol Espargaró a annoncé à son équipe son désir de quitter le navire au terme de sa quatrième saison, KTM est allé de l'avant, en confirmant ses trois autres pilotes et en recrutant Danilo Petrucci pour 2021. Désormais, le pilote espagnol est confiant que les conditions sont réunies pour entamer cette saison dans le bon état d'esprit, sans restriction aucune pouvant peser sur la quête de résultats se voulant encore meilleurs que ceux de l'an dernier.

"Nous avons parlé de manière super claire et direct avec Mike [Leitner], Pit et les membres du board. J'ai un contrat chez KTM jusqu'à la fin de l'année", assure-t-il, certain que celui-ci sera respecté. "Je ne suis pas triste en pilotant cette moto, je suis super heureux d'être ici. Je me sens chez moi et je me sens super bien avec eux, nous allons tous nous battre jusqu'à la fin pour les meilleurs résultats. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de travailler tous ensemble."

"D'un autre côté, mon équipier est un débutant donc si mes résultats ne venaient pas, mon équipier n'apprendrait pas autant qu'il le fera si nous restons soudés", poursuit Pol Espargaró, qui n'entrevoit aucune limitation dans le travail qu'il pourra mener sur la RC16. "Il n'y aurait aucun intérêt à faire ça pour KTM, et aucun intérêt de ma part. Je vais tout donner jusqu'à la dernière course, vous me connaissez ! Et je suis sûr à 99% que KTM en fera de même. Je n'ai donc aucun doute à ce sujet."

"Cela a été un long confinement avec des hauts et bas, de grandes décisions et beaucoup d'émotions entre les deux. Mais à la fin, il est dur de dire non au fait de piloter contre − ou avec − le meilleur pilote de la grille. Et puis, c'est l'équipe Championne du monde, c'est très dur de dire non", concède le pilote espagnol, qui sait déjà ce qui l'attend chez Repsol au vu de l'avertissement ferme que lui a adressé son futur coéquipier, Marc Márquez.

"J'y ai beaucoup réfléchi, ce n'était pas une décision facile car j'aurais eu quatre super années avec KTM, en partant du plus profond au Qatar il y a trois ans jusqu'à commencer à apprécier la course, alors c'est très triste pour moi de partir. Mais j'ai 29 ans, et je veux le maximum en MotoGP, comme les autres. À court terme, je pense que ça passe par le fait de rejoindre ce constructeur."

"Ce sera super excitant, mais on est juste au début de cette année. On parle beaucoup et il est temps maintenant de courir et d'apprécier les choses avec KTM et de faire de super choses", conclut Pol Espargaró.

Après avoir décroché le premier podium du constructeur autrichien en MotoGP, en 2018, et un départ en première ligne la saison dernière, l'objectif est à présent de continuer à multiplier les arrivées dans le top 10 en course en se rapprochant toujours plus du haut du classement, et de se positionner également dans cette zone au championnat, après la 11e place de 2019. Ensuite, il sera temps de passer le témoin.

