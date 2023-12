KTM se voit comme la marque qui a "le plus progressé"

Ducati a remporté 33 des 39 courses au programme en 2023, ne laissant que des miettes à la concurrence. Honda, à Austin, et Aprilia, à Silverstone et à Barcelone, ont été les seuls à priver la marque italienne du grand chelem en course principale, mais c'est KTM qui a finalement été la principale menace, en prenant la deuxième place du championnat des constructeurs, le meilleur résultat de son Histoire.

Depuis son arrivée en 2017, la marque autrichienne n'avait jamais fait mieux que quatrième, en 2020 puis 2022. Elle a grandement profité de la régularité au premier plan de Brad Binder, seul homme à avoir remporté des courses sprint sans disposer d'une Ducati, en Argentine puis en Espagne. Et s'il n'a pas gagné de Grand Prix en 2023, il a décroché cinq podiums, seuls des représentants de Ducati faisant mieux.

Francesco Guidotti se félicite de cette saison pour KTM. "J'ai été satisfait dès le début", a commenté le team manager de l'équipe officielle au site du MotoGP. "À Portimão, on a commencé avec un bon résultat. Pendant la saison, on a eu beaucoup de podiums, quelques victoires en course sprint. Les progrès sont clairs et c'est ce qu'on voulait cette année."

"La plupart des courses ont été beaucoup plus rapides que les années précédentes, ce qui veut dire que le niveau s'améliore, et on est là. On est peut-être le constructeur qui a le plus progressé."

Brad Binder

Brad Binder a été dans la lutte pour la victoire à Jerez, Silverstone, Buriram et Valence, où Jack Miller était en tête avant de mener. Si les performances de la RC16 en course sont très bonnes, les pilotes de la marque paient souvent des qualifications moins étincelantes.

Au classement du BMW M Award, qui attribue des points après les qualifications avec le même barème que celui des courses, Miller n'a pris que la huitième place devant Binder cette année. L'Australien s'est qualifié cinq fois en première ligne, contre seulement deux pour son coéquipier. Guidotti se félicite néanmoins des progrès de la KTM sur un tour puisqu'en 2022, Binder et Miguel Oliveira, alors aligné à ses côtés, n'avaient pris que la 14e et la 17e place du BMW M Award.

"Sur un tour, en time attack, on avait plusieurs soucis l'an dernier et cette année, surtout avec Brad, on est constamment entrés directement en Q2", a souligné l'Italien, faisant l'impasse sur les cinq passages en Q1, dont trois éliminations, de son pilote. "Cela nous a permis de décrocher de meilleurs résultats en course. Pendant l'année, on a plusieurs fois joué la victoire. Parfois, on l'a manquée d'un rien mais je suis plus qu'heureux, satisfait."

KTM a également impressionné par sa capacité de développement dans l'aérodynamique, renforcée par le travail avec l'équipe de F1 de Red Bull, et par les très bonnes performances de Dani Pedrosa lors de ses deux apparitions en wild-card. L'équipe d'essais va continuer à se renforcer en 2024 avec le nouveau rôle de Pol Espargaró, écarté de Tech3 pour faire place à Pedro Acosta. Guidotti voit l'équipe progresser dans tous les domaines et se rapprocher du sommet.

"La structure actuelle est bien meilleure qu'avant. L'équipe d'essais fait aussi un bon travail et on le voit avec les résultats de Dani quand il vient en wild-card, avec Jonas [Folger] aussi. Il a remplacé un pilote d'usine pendant quelques courses, en venant de nulle part. Des ingénieurs aux techniciens en passant par les mécaniciens, tout le monde est impliqué pleinement. On est satisfaits de tous les domaines sur lesquels on a travaillé. L'objectif n'est pas encore atteint. On a un certain écart à combler mais je pense qu'on est sur la bonne voie."