KTM tente de préserver le mystère sur son nouveau carénage

Les regards étaient surtout tournés vers les pilotes changeant de marque au test de Valence, Marc Márquez en tête, mais du côté de l'équipe KTM officielle, le travail était concentré sur d'importantes nouveautés. Jack Miller a notamment pris la piste avec un carénage très travaillé, avec une prise d'air revue, tandis que l'aileron arrière apparu à Losail a été conservé. La marque a voulu préserver le mystère autant que possible sur ces changements aérodynamiques, avec une livrée camouflage.

"Après quelques semaines intenses, nous avions une dernière chance de travailler sur les prochaines évolutions et je pense que nous, l'équipe et les pilotes, avons fait un bon travail pour explorer certaines directions dans l'aérodynamique parce que c'est la chose à homologuer pour l'an prochain", a expliqué Sebastian Risse, responsable technique de KTM.

Ce carénage est en grande partie le fruit du partenariat entre KTM et Red Bull, qui n'est pas qu'un simple sponsor mais permet également au constructeur de bénéficier des puissants outils de l'équipe de F1 de la boisson autrichienne. Ce travail a porté ses fruits en 2023 mais continue de s'affiner mois après mois.

"C'est en coopération avec Red Bull Technology, je pense que ce sera de plus en plus productif", s'est félicité Francesco Guidotti, le patron de l'équipe officielle, au micro de Sky Sport. "Ils ont beaucoup d'expérience et de nombreuses solutions pour le développement mais il leur manque les connaissances de la moto. Nous les avons, il faudra bien coopérer."

KTM veut surtout que chaque partie de la moto travaille mieux en harmonie : "L'ancienne spécification aéro ne fonctionnait pas très bien avec l'aileron arrière. Il faut travailler sur des détails, sur la forme."

Le carénage testé par KTM

Auteur du 15e temps à plus d'une seconde du leader, Miller s'est réjouit de sa journée d'essais même si les données sont à interpréter avec précaution en raison des conditions de piste. "La journée d'essais a été bonne : on avait quelques pièces à tester ici et là, le vent était merdique..." a commenté l'Australien. "Une bonne journée. On a travaillé sur différentes choses et je pense qu'on a plutôt trouvé une direction, on l'avait déjà avant le test. On doit peut-être travailler pour l'an prochain. [...] On a plein de choses sur lesquelles travailler pendant l'hiver."

Miller n'a pas souhaité entrer dans le détail en évoquant le nouveau carénage : "Il y a du bon et du mauvais, comme avec chaque pièce aéro. On les a gardées toute la journée pour essayer de récolter autant de données que possible. Je crois fermement qu'il faut comprendre les choses, travailler avec et les améliorer. C'est pour ça qu'on les a gardées toute la journée, pour essayer de les comprendre et de donner autant d'informations aux gars."

"Avec le vent que l'on avait aujourd'hui, parfois des motos marchent mieux que d'autres", a précisé Miller. "Travailler avec le vent n'était pas facile, c'était surtout à cause de ça."

De nombreux domaines passés en revue

Au cours des derniers Grands Prix de la saison, KTM a utilisé deux versions différentes de l'échappement sur la RC16, une longue et une courbée. Une nouvelle version a encore été évaluée mardi à Valence.

"Nous avions aussi d'autres projets comme l'échappement, avec beaucoup de cartographies autour de ça, et la gestion du moteur, en se concentrant sur le carburant de la saison prochaine", a précisé Sebastian Risse.

KTM poursuit ses expérimentations sur les échappements

Miller a également consacré une partie de sa journée au travail sur la gestion de l'antipatinage, en évaluant les deux nouveaux composés de pneu avant prévus pour 2024 et des évolutions autour des freins : "On a travaillé sur différentes choses, différentes façon de gérer l'antipatinage, avec une philosophie très différente. Des choses sur lesquelles on a travaillé toute l'année, on a modifié le frein moteur il y a quelques semaines."

"Ce sont des choses sur lesquelles on a travaillé depuis 12 mois. Rome ne s'est pas faite en un jour, on ne peut pas tout redéfinir en une semaine. C'est une chose sur lesquelles les mecs travaillent, je me plains et ils corrigent ça ! Ils ont travaillé sur ça toute l'année, sur l'antipatinage, des freins différents de Brembo, ce n'était pas exceptionnel. J'ai essayé un frein à main, j'ai failli caler dans les stands, je pensais que c'était un embrayage !"

Malgré le nombre important d'éléments testés mardi, Jack Miller estime que KTM doit éviter les bouleversements sur sa moto et se contenter de peaufiner chaque élément. "On a fait tellement de changements cette année, il s’agit plus de polir ce qu’on a actuellement", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "On a littéralement changé de moteur, de châssis, de package aéro, plein de fois. On a fait beaucoup de choses cette année, dans un laps de temps relativement court. Donc maintenant on a un bon package de base et il s’agit de travailler sur le moteur, essayer de le polir et extraire les derniers détails de ce moteur au lieu d’en apporter un qui soit totalement nouveau et de recommencer à zéro."

"C’est ce qu’ils ont fait chez Ducati ces deux dernières années, en fait, juste de polir le bloc qu’ils ont, en gros, et de gommer les aspérités. On en est là, je crois... On a fait la machine, ça a séché et maintenant il faut qu’on commence à repasser !"

Avec Léna Buffa