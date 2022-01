KTM a le podium du championnat pour objectif

KTM a connu une saison 2021 au bilan contrasté. D'un côté, ce fut la plus grande réussite qu'ait connu le constructeur dans son ensemble, avec 21 titres toutes disciplines confondues, et les Grands Prix y ont contribué : la marque a remporté les championnats Moto3 et Moto2, et placé son meilleur pilote au sixième rang du MotoGP avec à la clé deux victoires venues s'ajouter aux trois premières obtenues en 2020. Pourtant, dans la catégorie reine, les attentes ont été quelque peu déçues, essentiellement par un manque de régularité aux avant-postes.

"Ce n'était peut-être pas ce que nous espérions, ou bien nous pensions que cela aurait pu être légèrement meilleur, mais si l'on regarde sur le papier à la fin de la saison, eh bien deux titres et une sixième place en MotoGP c'est une formidable réussite pour nos activités sur circuit et c'est super motivant à tous les niveaux pour l'avenir", veut retenir Pit Beirer, patron de KTM Motorsport.

"Quand vous lancez un projet comme celui-ci en MotoGP, vous voulez gagner une course un jour et dire que cela semble assez simple, mais le réaliser réellement représente un effort incroyable de la part des nombreuses personnes impliquées. Nous l'avons fait. C'est sur le papier, mais nous avons aussi dû faire un apprentissage difficile", admet l'Allemand. "On gagne un week-end dans une catégorie, mais le week-end suivant, on se bat pour accéder à la Q2 parce que c'est extrêmement serré."

"Le simple fait de gagner une semaine ne signifie pas qu'on sera en Q2 la semaine suivante. Le lendemain, on repart avec le même scénario. Dans cette catégorie, les autres constructeurs poussent fort. Si quelqu'un progresse pendant une saison, alors tout le monde reprend le travail et fait un autre pas en avant. La catégorie ne reste jamais immobile. C'est l'aspect difficile."

Conscient qu'il faut sans cesse avancer et chercher à grappiller du temps face à la concurrence, Pit Beirer admet : "Je dirais que nous n'y sommes pas encore totalement, mais je pense que nous sommes dans une position dans laquelle nous comprenons bien mieux l'ensemble du scénario et nous sommes prêts à y aller cette saison."

La progression de KTM est indéniable depuis le premier Grand Prix modeste de la RC16, fin 2016, et les victoires obtenues à partir de 2020 ont récompensé à juste titre le travail abattu. La perte des concessions règlementaires qui y a fait suite l'an dernier a toutefois eu des effets nets sur la capacité du constructeur à maintenir son niveau, dans un contexte où le gel du développement né de la crise sanitaire compliquait également la donne. "Nous espérons revenir à la normalité cette année", souligne Pit Beirer. "Il n'y a plus de gel du développement, donc les ingénieurs sont à fond et nous pouvons nous attendre à d'autres changements cette année. Personne ne sait ce que les autres constructeurs ont fait."

"Où se situe le véritable objectif ? La vision à long terme est de devenir Champions du monde MotoGP, c'est clair. Mais c'est très difficile d'être dans le top 5 de ce championnat, alors l'objectif pour nous est d'être constamment là chaque week-end, d'être dans le top 5 et de nous battre pour le podium du classement de la fin de saison. Cela doit être le but pour cette saison, mais je sais qu'il est très élevé car les autres constructeurs nourrissent également des objectifs ambitieux, mais nous sommes forts à présent : nous avons l'équipe, la base, la moto."

"Et nous avons les pilotes. Au final, la clé et la star dans le succès, c'est le pilote et c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient tous les deux en confiance. S'ils sont confiants, ils seront là-haut. L'objectif a légèrement bougé : nous n'avons pas parlé de gagner ou de monter régulièrement sur le podium cette année, mais je sens que nous nous en approchons. Je sens que l'objectif doit être d'entrer régulièrement dans le top 5, c'est clair."

Les pilotes savent gagner des courses et donc des championnats

Si Pit Beirer veut garder une certaine mesure par réalisme, Hubert Trunkenpolz, membre du board exécutif de KTM, a pris goût au succès et aimerait voir sa marque briller de week-end en week-end... "Si nous pouvions terminer dans le top 3 du championnat, ce serait une très bonne saison. Si nous pouvions même rester en lutte pour le titre jusqu'à un stade proche de la fin de la saison, ce serait encore mieux", juge celui-ci.

"Je suis certain que nous allons gagner quelques courses, nous l'avons fait ces deux dernières années et je ne vois pas du tout de raison que nous ne puissions pas y arriver cette année. Monter en haut du podium a une saveur agréable, et pas uniquement pour le champagne mais aussi pour la motivation de l'entreprise et, bien sûr, de l'équipe et des pilotes. C'est important et cela aide."

Avec Brad Binder et Miguel Oliveira, Hubert Trunkenpolz a confiance de pouvoir compter sur les bons pilotes pour porter KTM au sommet. "Ils ont tous les deux gagné des courses, donc il n'y a aucun doute quant à leur talent. Charge à eux d'y mettre plus de continuité. Il y a toujours une possibilité d'amélioration, mais en général ils savent comment gagner des courses et des pilotes qui savent cela savent aussi comment gagner des championnats. C'est désormais à nous de leur donner le bon matériel, la bonne structure, la bonne équipe et de les mettre dans la bonne situation. Avec aussi le soutien approprié de la part de l'usine. Si tout est réuni, alors les pilotes seront ceux qui vont nous aider à atteindre nos objectifs."