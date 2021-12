KTM officiallise l'arrivée de Guidotti comme team manager

KTM officialise la nouvelle direction de son équipe officielle. La marque a annoncé la semaine dernière que Mike Leitner passerait du rôle de directeur de course à consultant la saison prochaine. Le nom de son successeur était déjà connu et c'est donc sans surprise que KTM a confirmé que le rôle sera repris Francesco Guidotti, qui occupait le même poste pour le compte du team Pramac.

Le dirigeant toscan renoue avec une marque qu'il connaît bien, pour avoir mené ses programmes en 125cc et 250cc à la fin des années 2000. Il a ensuite pris les rênes d'Aprilia en WorldSBK et a fait son arrivée en MotoGP en 2012 avec Pramac, dont il a été l'une des figures de proue durant près d'une décennie.

"J'ai été team manager chez KTM de 2006 à 2009 et j'ai ensuite pris une expérience utile dans un autre championnat avant de revenir en MotoGP", se souvient Guidotti. "Maintenant, la boucle est bouclée ! KTM a toujours affiché l'ambition et la faim de ses programmes, et le MotoGP ne fait pas exception. Ce qu'ils ont accompli en très peu de temps est incroyable et nous pouvons encore faire beaucoup de choses. Je suis très heureux de revenir et d'être associé à cette dynamique de succès."

Pit Beirer, responsable de la compétition de KTM, a déjà donné à Motorsport.com des détails sur le nouveau fonctionnement du constructeur. Alors que Leitner pouvait s'appuyer sur son passé de technicien, Guidotti est plus un spécialiste du management. L'aspect technique sera donc géré par Fabiano Sterlacchini, arrivé cet été en provenance de Ducati, et Guidotti sera en charge de la gestion sportive sur les circuits.

"C'est un plaisir de voir le retour de Francesco, une personne qui connaît la culture et l'approche de la compétition de KTM", se réjouit Beirer. "Nous souhaitions rafraîchir la structure de notre management en MotoGP et nous sentons que son implication et ses idées apporteront une dynamique nouvelle pour notre sixième saison sur la grille."

"Avec des personnes comme Francesco, Fabiano Sterlacchini, Hervé Poncharal [patron de Tech3], Jens Hainbach [vice-président de KTM Motorsport] et Aki Ajo [en charge des programmes en Moto2 et Moto3], nous savons que nous avons le meilleur leadership possible pour nous aider à progresser et à poser de nouveaux jalons en MotoGP."