KTM compte partager les wild-cards entre Espargaró et Pedrosa

KTM a multiplié les efforts l'an dernier pour obtenir l'autorisation d'engager une troisième équipe, quitte à ce qu'elle soit limitée à un seul pilote, afin de trouver une porte de sortie honorable au casse-tête dans lequel le groupe a été plongé avec cinq pilotes sous contrat pour quatre places seulement. Peine perdue, la Dorna ne souhaite pas céder les places restantes (celle que Suzuki a libérées) à une équipe indépendante, uniquement à une nouvelle marque.

En revanche, le promoteur a accordé un plus grand nombre de wild-cards possibles, les faisant passer de trois à six, ce dont KTM va effectivement pouvoir profiter cette année. Bien qu'initialement opposé au principe d'accorder des concessions règlementaires à Honda et Yamaha, ce qui passait par une refonte du règlement puisque les marques japonaises ne répondaient pas aux critères du précédent texte, Pit Beirer a fini par céder avec à la clé cet avantage non négligeable pour son groupe.

La question désormais est de savoir si KTM va exploiter au maximum ce point de règlement, afin de compenser l'absence de cinquième, voire de sixième moto permanente sur la grille. Et rien n'est moins sûr à en croire Pit Beirer, interrogé sur le sujet en marge de la présentation de Tech3 et qui a nuancé les plans évoqués l'an dernier, lorsque Pol Espargaró a été rétrogradé à un rôle de "super pilote essayeur", avec dans le package sa participation à des Grands Prix sous cette étiquette.

"Nous aimerions être assez flexibles et utiliser les wild-cards lorsque cela a du sens", indique le directeur général de KTM Motorsports. "Bien sûr, on a parlé du fait que nous donnerions les six wild-cards à Pol, mais il n'y a jamais vraiment eu d'accord car cela doit avant tout avoir du sens pour le projet."

Lorsqu'il a conclu le championnat, à l'automne dernier, et pris du recul sur sa carrière de pilote de course, Pol Espargaró espérait alors pouvoir profiter du nombre maximum de wild-cards permis à KTM par le règlement, à savoir six. À en croire Pit Beirer, cependant, l'eau a depuis coulé sous les ponts et l'Espagnol a réussi à mieux accepter sa nouvelle situation et le recul qu'elle implique.

"Le fait est aussi qu'il a fallu du temps à Pol pour accepter le changement et voir son nouveau rôle [de manière positive], mais les choses ont déjà beaucoup changé pour lui. Une fois que vous ôtez de vos épaules la pression d'être pilote MotoGP de semaine en semaine, et que vous arrivez à prendre un peu de recul, vous voyez les choses différemment aussi."

KTM entend donc bel et bien aligner plusieurs pilotes en course, en laissant une place à Dani Pedrosa pour cela. "Nous allons partager les wild-cards. Pour le moment, nous n'avons même pas encore de plan pour faire six wild-cards. Il y a des pistes qui sont intéressantes, et il est certain que Dani devrait y faire une wild-card. Et Pol devrait clairement en faire car c'est tout simplement excellent pour le processus de test, le fait d'avoir des pneus de course et de rouler avec les autres. Néanmoins, il n'y a pas de [plan] clair pour faire faire six wild-cards à Pol."

"Ce sera un partage, à mon avis plus entre Pol et Dani, plutôt qu'avec Jonas [Folger], mais ça peut changer en fonction de ce qui a du sens sur le moment, donc il n'y a pas de plan fixe", ajoute le directeur général de KTM Motorsports.

Jusqu'ici engagé trois fois en course avec KTM, Dani Pedrosa s'était particulièrement illustré l'an dernier à Jerez, puis à Misano, en se qualifiant et courant aux avant-postes. Jonas Folger, également pilote essayeur pour KTM, a quant à lui fait son retour à la compétition pour assurer le long remplacement d'Espargaró pendant sa convalescence. L'un comme l'autre se montrent généralement frileux à l'idée de courir et, si Pedrosa ne l'exclut pas, il a déjà fait savoir que KTM devrait le convaincre avec un engagement à l'intérêt justifié pour son travail.

Il n'est plus l'heure de contester les concessions

Cette capacité d'inscrire un pilote supplémentaire lors de six Grands Prix découle du nouveau système de concessions, qui veut que KTM répond aux critères du Groupe C (comme Aprilia), alors que Ducati, dans le Groupe A, va être privé de ces motos bonus en course. Si cela fait grincer des dents à Borgo Panigale, on sait déjà que les autres marques ne vont pas nécessairement profiter de ce quota total, à l'instar de Yamaha.

"Les concessions, nous ne les avons pas demandées mais elles sont désormais en place, c'est le règlement", rappelle Pit Beirer, qui sait parfaitement que les avantages accordés à KTM et Aprilia sont assez mal passés chez Ducati. "Nous étions tous d'accord sur le fait de les accepter, alors nous n'allons pas dépenser d'énergie pour nous demander si elles sont bonnes pour nous ou pas ; elles sont là."

"Le règlement MotoGP est en place, la règle sur les concessions est en place, maintenant c'est à nous d'en tirer le maximum", ajoute le patron allemand. "Il y a eu beaucoup de discussions, et aussi des polémiques à ce sujet ; c'est une nouvelle saison, un nouveau départ, avançons."