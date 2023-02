KTM peine à répondre à des "attentes un peu trop élevées"

Ducati a fait forte impression pendant le test de Sepang et ses concurrents ont tous semblé afficher certaines limites. Malgré de bons essais pour Aprilia, Aleix Espargaró craint que Ducati ait un avantage trop important, Yamaha souffre sur un tour et a dû repousser des évaluations au test de Portimão, et les nombreuses expérimentations de Honda ne portent pas encore leurs fruits. Quant à KTM, ses représentants ont tous terminé le test dans la deuxième moitié du classement.

Entre un recrutement massif qui a vu le constructeur autrichien puiser en masse chez Ducati pour se renforcer et un partenariat avec Red Bull en F1 pour parfaire l'aérodynamique de la RC16, KTM affichait une forte ambition pour la saison 2023 mais pour le premier verdict de la piste ne colle pas aux espoirs affichés.

"Les attentes étaient assez élevées et il nous a manqué quelque chose [pendant le test], pour être sincère", a déclaré Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe officielle, sur le site du MotoGP. "Au cours des prochaines semaines, on a devoir travailler encore plus dur pour exploiter le potentiel de tout ce qu'on a testé."

"Comme je l'ai dit, les attentes étaient peut-être un peu trop élevées, je ne sais pas", a concédé l'Italien. "On va devoir beaucoup travailler."

Que manque-t-il à KTM ? "Quelques dixièmes !" répond Guidotti, pour qui il serait surtout "bien de savoir" où se matérialise le retard, la question restant floue : "Le package aéro a été assez utile. Il y a des interrogations sur le moteur mais on a des données et on peut travailler dessus. C'est toujours un ensemble, un compromis avec tout, le pilotage également. On a également essayé d'ajuster le pilotage pour identifier des progrès mais on est assez confiants, assez satisfaits de notre travail. Peut-être moins des chronos mais les tests sont les tests et on se concentre sur le prochain."

Les conditions n'ont pas joué en faveur de KTM

Francesco Guidotti semble pourtant douter de la capacité de KTM à corriger véritablement le tir avant le lancement de la saison. Frustré de ne pas avoir vraiment pu avancer dans le travail technique à Sepang, en raison d'un quota de pneus limités et de la pluie, il craint que le test de Portimão soit trop bref pour permettre des progrès significatifs.

"On a fait des relais très courts, on n'avait pas assez de pneus pour développer la moto. On pouvait régler la moto mais il manquait des choses pour la développer. La météo ne nous a pas vraiment aidés, surtout [le samedi] mais je ne cherche pas d'excuses. On travaille très dur pour donner le meilleur à nos pilotes. On est assez satisfaits mais pas totalement."

"Il n'y aura que deux jours [à Portimão], c'est moins qu'avant", a souligné le dirigeant. "Les circonstances seront différentes parce qu'il ne fera pas aussi chaud [qu'à Sepang]. On va peut-être plus préparer la course qui se tiendra quelques jours plus tard donc le premier jour, on va essayer de tout 'réparer' et le deuxième jour sera plus une préparation pour la course."