KTM pourrait perdre ses concessions : "Nous serons prêts"

En rejoignant le clan des vainqueurs en MotoGP, KTM a franchi un cap qui, si cette progression se confirme, pourrait mener ses équipes à perdre les avantages qui leur sont actuellement alloués par le règlement technique.

Le système de concessions réglementaires du MotoGP prévoit que des privilèges soient accordés aux équipes qui n'ont pas encore gagné sur le sec depuis 2013, à savoir un plus grand nombre de moteurs à utiliser au cours de la saison, la possibilité de développer le moteur en question, une plus grande liberté de tests et l'autorisation d'aligner plus de wild-cards. Même si le règlement a été revu pour 2020 sous l'effet de la crise sanitaire, les deux marques qui en bénéficient actuellement gardent une plus grande liberté d'action que les autres.

Lire aussi : Le MotoGP face à la crise : les motos 2020 conservées pour 2021

La différence de traitement se base sur un capital de six points de concessions attribués aux constructeurs en question et valables deux ans. Ces points sont ensuite perdus au fur et à mesure des résultats obtenus, selon un barème qui veut qu'une troisième place coûte un point, une deuxième place deux points et une victoire trois points. KTM a donc perdu dimanche la moitié de son capital de points de concessions, avec la victoire remportée par Brad Binder.

Si une autre victoire ou plusieurs podiums sont obtenus par l'une des RC16 au cours des 11 Grands Prix restant à disputer cette saison, cela entraînera la perte de ces largesses réglementaires, qui s'appliquent à toutes les motos d'un même constructeur et concernent donc aussi bien l'équipe officielle que le team Tech3.

"Perdre les concessions, c'est clairement la dernière chose à laquelle nous pensions la semaine dernière, même si aujourd'hui la situation est différente", souligne Pit Beirer, responsable du projet, qui donnait cet après-midi une conférence de presse à distance. "Quoi qu'il arrive, nous le prendrons comme ça vient, car cela représenterait un énorme accomplissement dans cette catégorie. Peu importe quand ça arrivera, nous serons prêts à faire cette bascule."

Depuis l'introduction de ce système, visant à relancer le championnat après la crise de 2008 et à attirer de nouveaux constructeurs, Ducati a été la première marque à perdre ses concessions, en 2016, après avoir obtenu huit podiums l'année précédente. Dès lors, l'équipe italienne a confirmé sa progression et systématiquement joué le titre entre 2017 et 2019.

En 2017, c'est Suzuki qui a perdu ses concessions, après la victoire de Maverick Viñales et plusieurs podiums. Une erreur dans le choix du moteur a toutefois condamné la saison de l'équipe et permis le retour des concessions perdues, avant que celles-ci soient à nouveau perdues un an plus tard grâce aux podiums obtenus par Álex Rins et Andrea Iannone en 2018. Le constructeur de Hamamatsu est aujourd'hui parmi les plus en vue du championnat.

Seules deux marques jouissent donc toujours d'une plus grande liberté, les deux plus récemment arrivées dans le championnat. Aprilia a, semble-t-il, encore un peu de chemin à faire avant de s'en défaire, mais KTM a prouvé en ce début de championnat avoir accompli des progrès qui augurent d'un avenir brillant pour ses machines. Si cela devait se confirmer, la marque perdrait ses privilèges et opérerait dans le même cadre réglementaire que Honda, Yamaha, Ducati et Suzuki à partir de la saison prochaine.

"Cela ne nous affectera pas beaucoup", assure Pit Beirer, "car, en tant que nouveaux arrivants, nous avons eu les bénéfices dont nous avions besoin, avec des jours de tests supplémentaires et un plus grand nombre de moteurs. Cela nous a clairement aidés au début du projet, mais on a toujours pour objectif de pouvoir vivre sans cela, nous y sommes donc préparés. Si on me disait que ça arrivera bientôt, j'en serais heureux et je signerais immédiatement ! Cela voudrait dire que nous aurions obtenu d'autres podiums. Tout va bien, nous serons prêts."

Pour le responsable allemand, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est la récompense de cinq années de travail. "C'est une grande émotion, car nous nous sommes beaucoup battus. Au début du projet on part d'une feuille blanche, et quand on veut aller en MotoGP on veut voir une moto, mais il n'y en a pas, il n'y a juste rien !" se remémore-t-il. "Être aujourd'hui en position de dire que nous avons remporté notre première victoire MotoGP, c'est vraiment un moment exceptionnel. Je suis très heureux que cela ait été possible pour l'équipe, qui a travaillé tellement dur."

Il faut préciser que, face à un championnat exceptionnel réduit cette année sous l'impact de la pandémie de COVID-19, la Commission Grand Prix a acté que les concessions ne pouvaient qu'être perdues et non gagnées cette saison. Cela signifie, par exemple, que si Honda poursuit la saison avec une courbe de performance aussi faible, cela n'impactera pas son statut pour 2021.

Avec Germán Garcia Casanova