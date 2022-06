KTM veut des pilotes avec "plus d'expérience" chez Tech3

L'équipe KTM officielle affiche complet pour les deux prochaines saisons, Jack Miller ayant récemment été confirmé aux côtés de Brad Binder, mais aucune décision n'a été prise pour Tech3. Seule certitude, l'équipe satellite du constructeur autrichien ne devrait pas conserver le même duo la saison prochaine.

Remy Gardner et Raúl Fernández, les deux premiers du Moto2 la saison passée, vivent une première campagne difficile en MotoGP et KTM souhaite insuffler plus d'expérience dans la formation de Bormes-les-Mimosas. Pol Espargaró pourrait ainsi renouer avec la marque dont il a porté les couleurs de 2017 à 2020 mais aussi avec Tech3, avec qui il a disputé ses trois premières saisons dans la catégorie reine.

"On a déjà fait une annonce pour l'équipe d'usine, ce qui est un bon boost pour nous, et on a besoin de temps pour prendre notre décision avec Hervé [Poncharal] et Tech3 pour le line-up du team satellite", a expliqué Francesco Guidotti, team manager de l'équipe KTM officielle, au cours d'une conférence de presse à Assen. "Certaines décisions sont en cours."

Raúl Fernández et Remy Gardner

"C'est sûr que vu de l'extérieur, c'est facile de juger et de dire 'ça c'est bien, ça ça ne l'est pas' [rires] mais quand la décision [de titulariser Gardner et Fernández] a été prise, les circonstances y avaient mené et à ce moment-là elle semblait être la meilleure", a ajouté le dirigeant. "Je pense qu'on prendra en compte de nombreux facteurs pour le team satellite."

"Bien sûr, beaucoup de personnes et de parties sont impliquées, avant tout Hervé. On a besoin de plus d'expérience dans cette équipe pour faire le développement de la moto. Ça peut être une clé cruciale."

Tech3 pourrait néanmoins conserver l'un de ses deux pilotes actuels. À la fin de l'année dernière, KTM semblait placer d'importants espoirs en Fernández, titularisé en MotoGP malgré une réticence affichée par l'intéressé, plus tenté par une Yamaha satellite ou une deuxième saison dans la catégorie intermédiaire.

La situation semble avoir changé et les dernières rumeurs donnent maintenant plus de chances à Gardner de conserver sa place. L'Australien compte quatre arrivées dans les points, le double de son coéquipier, et il a inscrit neuf points, soit quatre de plus que celui qui a été son dauphin en Moto2.

Avec Charlotte Guerdoux