KTM n'a pas voulu alimenter la polémique entre Fernández et Gardner

Un pilote a été régulièrement au cœur des discussions cette semaine, de la présentation du team RNF lundi jusqu'à celle de KTM jeudi. Raúl Fernández, rookie cette saison en MotoGP, est en effet l'une des pépites les plus observées dans la nouvelle génération. À 21 ans, le Madrilène n'a que trois saisons complètes en Grand Prix à son actif, mais déjà dix victoires et une superbe lutte pour le titre menée l'an dernier pour son unique saison dans la catégorie Moto2.

Très courtisé, il a été promu par KTM, avec qui il était sous contrat, et fera donc le grand saut au sein du team Tech3, mais son nom a régulièrement été cité dans l'équipe de Razlan Razali. Le Malaisien, patron de l'équipe RNF, n'a pu échapper aux questions sur le sujet lundi. Il a botté en touche, se contentant d'évoquer la philosophie de son team, celle "d'aider deux jeunes pilotes Yamaha à se développer afin de devenir des Champions du monde potentiels", et assurant ne "pas encore [avoir] parlé de pilotes au-delà de cette année".

Pit Beirer, patron de KTM Motorsport, sait quant à lui qu'il a une étoile montante et qu'il va lui falloir s'assurer que le jeune pilote espagnol soit serein. Ce n'était pas convaincant au moment où il a été officialisé chez Tech3, et ce n'était pas le cas en fin de saison dernière, lorsque le titre est revenu à Remy Gardner au terme du duel qu'ont mené les deux pilotes Ajo KTM en Moto2. Raúl Fernández s'était allé à suggérer que son coéquipier avait été privilégié par son équipe.

"Quand deux pilotes visent le même objectif, il y a des frictions", concède Pit Beirer. "C'est quelque chose qu'en tant que groupe nous avons dû apprendre dans de nombreuses disciplines. Si vous avez des champions et qu'ils veulent gagner, ils vont loin. Au final, ils essayent aussi d'emmener l'équipe de leur côté. Nous, en tant que constructeur ou équipe, et surtout du côté d'Aki Ajo, nous essayons simplement de traiter ces garçons comme s'ils étaient nos enfants et au final ils doivent se battre en piste."

Raúl est un gars sympa, mais il est très émotionnel et c'est notre boulot de le convaincre qu'il se trouve actuellement au meilleur endroit pour qu'il reste avec nous. Pit Beirer

"Je pense que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'était de ne rien commenter et de laisser les choses se calmer un peu", ajoute le responsable allemand au sujet de la polémique qui a fait suite aux accusations de l'Espagnol. "Les gars se soumettent à beaucoup de stress et quand on gagne le championnat, l'un des gars est super heureux parce qu'il vient de le remporter mais l'autre vient de le perdre."

"Il n'était pas content à ce moment-là, c'est clair, mais je peux confirmer que tout va bien. On a passé cette semaine en Autriche et tout le monde était assis autour de la même table, les quatre pilotes et le management. Je pense qu'il n'y aura aucun point de discussion. Mais bien sûr, ils vont à nouveau partager le même objectif, chacun d'eux voudra être le meilleur, alors on va voir ce qu'apporte l'avenir."

"Il y a eu beaucoup de discussions avec Raúl", ajoute Pit Beirer. "Il est très jeune et il a grandi très vite en piste, sans grandir… En tant que jeunes, ils n'ont pas la possibilité de suivre un développement normal, comme les autres jeunes. Chaque fois qu'ils enlèvent leur casque, il y a une caméra, il y a un micro, il y a beaucoup de personnes qui leur posent des questions. […] Ils disent quelque chose et cela fait les gros titres. Raúl est un gars sympa, mais il est très émotionnel et c'est notre boulot de le convaincre qu'il se trouve actuellement au meilleur endroit pour qu'il reste avec nous."