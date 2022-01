KTM présente ses motos pour la nouvelle saison

KTM est devenu le premier constructeur parmi les six engagés en MotoGP à organiser la présentation de son équipe officielle. Troisième de cette série d'événements traditionnels de début d'année, le lancement en ligne du groupe autrichien mettait sous le feu des projecteurs à la fois son équipe d'usine et le team Tech3, celui-ci étant toujours présenté comme évoluant à égal niveau de traitement de la part de Mattighofen.

Les livrées des machines dévoilées ce jeudi matin restent dans la lignée de celles de 2021, avec pour principale différence visuelle les couleurs des larges logos Red Bull qui ornent les flancs des RC16 de l'équipe d'usine, couleurs traditionnelles de la marque de boissons énergisantes sur une déco moins orangée qu'elle le fut l'an dernier.

Vidéo : Tech3 présente ses KTM pour 2022

Les motos de l'équipe officielle KTM et de Tech3 Racing pour 2022

Cette présentation est aussi l'occasion d'affirmer les ambitions du groupe pour la nouvelle saison. Pour la sixième année de son programme MotoGP, KTM doit avant tout se réaffirmer aux avant-postes de la catégorie avec constance. Après avoir obtenu ses premiers succès en 2020 et placé son premier pilote dans le top 5 du championnat, tout en battant entre autres les formations officielles Ducati et Yamaha au classement des équipes, le clan autrichien a marqué le pas en 2021 en dépit de deux nouveaux succès.

Une saison irrégulière est venue sanctionner des difficultés techniques notables dès l'entame du championnat, expliquées tantôt par le changement d'allocation pneumatique, tantôt par la perte des concessions réglementaires qui ont placé KTM à niveau égal de développement avec les poids lourds de la catégorie reine. Tech3 a particulièrement souffert de ce recul, avec un binôme Petrucci-Lecuona qui n'a pas été en mesure de prendre la relève d'un Miguel Oliveira deux fois vainqueur sous les couleurs de l'équipe française en 2020.

Pit Beirer veut retenir un bilan "super motivant" pour ses troupes, la saison dans son ensemble ayant apporté le palmarès le plus riche qu'ait connu KTM, avec les titres Moto3 et Moto2 ajoutés à la sixième place de Brad Binder au championnat MotoGP. Mais il veut désormais allier performance et régularité.

"Quand vous lancez un projet comme celui-ci en MotoGP, vous voulez gagner une course un jour et dire que cela semble assez simple, mais le réaliser réellement représente un effort incroyable de la part des nombreuses personnes impliquées. Nous l'avons fait. C'est sur le papier, mais nous avons aussi dû faire un apprentissage difficile", admet le patron de KTM Motorsport. "On gagne un week-end dans une catégorie, mais le week-end suivant, on se bat pour accéder à la Q2 parce que c'est extrêmement serré. L'objectif pour nous désormais est d'être constamment là chaque week-end, d'être dans le top 5 et de nous battre pour le podium du classement de la fin de saison."

Côté technique, les pilotes KTM attendent une machine au caractère différent, s'étant plaints d'un manque de connexion avec elle la saison dernière, tout autant que d'un manque d'efficacité avec les pneus et d'une trop grande inconstance d'une piste à l'autre. Si des progrès ont été accomplis au printemps avec l'arrivée d'un nouveau cadre et d'un nouveau carburant, le programme hivernal de KTM s'annonçait chargé afin de réunir les éléments qui feraient de la nouvelle RC16 une machine plus complète et aux performances stables.

Du côté des pilotes, l'équipe officielle alignera un line-up inchangé cette saison, avec l'association de Brad Binder et de Miguel Oliveira, auteurs à eux deux des cinq victoires de la marques depuis deux ans. Tech3 présente en revanche un binôme renouvelé et accueille Remy Gardner, Champion du monde en titre de la catégorie Moto2, et Raúl Fernández, son dauphin et déjà son coéquipier la saison dernière.

Enfin, cette saison sera celle du changement dans la gestion du programme. À l'arrivée de Fabiano Sterlacchini, ancien homme fort de l'équipe de Gigi Dall'Igna chez Ducati et qui a rejoint Mattighofen dans le courant de l'année dernière, s'ajoute celle de Francesco Guidotti, débauché chez Pramac. Mike Leitner se met en retrait pour laisser l'Italien opérer en tant que team manager et apporter avec lui la connaissance d'un groupe Ducati qui, en ce début d'année, centralise toute l'attention.

KTM retrouvera la piste dès le 31 janvier pour le shakedown du test de Sepang auquel pourront participer Gardner et Fernández puisqu'ils sont rookies. Après ces trois jours, la piste malaisienne accueillera le test officiel réunissant tous les titulaires les 5 et 6 février.

Lire aussi : Pit Beirer et Mike Leitner expliquent la restructuration de KTM

Les RC16 de l'équipe officielle KTM et du team Tech3

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Les livrées Red Bull KTM pour la saison 2022 1 / 27 Photo de: KTM Les livrées de l'équipe Tech3 KTM 2 / 27 Photo de: KTM Les livrées de l'équipe Tech3 KTM 3 / 27 Photo de: KTM Les livrées de l'équipe Tech3 KTM 4 / 27 Photo de: KTM Les livrées de l'équipe Tech3 KTM 5 / 27 Photo de: KTM Les livrées de l'équipe Tech3 KTM 6 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe officielle KTM et de Tech3 Racing pour 2022 7 / 27 Photo de: KTM Remy Gardner, KTM Tech3, Raul Fernandez, KTM Tech3 8 / 27 Photo de: KTM Remy Gardner, KTM Tech3, Raul Fernandez, KTM Tech3 9 / 27 Photo de: KTM Remy Gardner, KTM Tech3, Raul Fernandez, KTM Tech3 10 / 27 Photo de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 27 Photo de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 27 Photo de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 27 Photo de: KTM Les KTM de l'équipe Tech3 pour la saison 2022 14 / 27 Photo de: KTM Les KTM de l'équipe Tech3 pour la saison 2022 15 / 27 Photo de: KTM Les KTM de l'équipe Tech3 pour la saison 2022 16 / 27 Photo de: KTM Les KTM de l'équipe Tech3 pour la saison 2022 17 / 27 Photo de: KTM Les KTM de l'équipe Tech3 pour la saison 2022 18 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 19 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 20 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 21 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 22 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 23 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 24 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 25 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 26 / 27 Photo de: KTM Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory pour la saison 2022 27 / 27 Photo de: KTM

Les présentations MotoGP à ce jour

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Repsol Honda Team 8 février En ligne Aprilia Racing ? LCR Honda ? VR46 Racing Team ?