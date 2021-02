La KTM RC16 2021 révélée, Tech3 adopte une livrée orange

La KTM RC16 version 2021, qui sera utilisée par son équipe officielle et par le team Tech3 cette année, a été dévoilée dans une présentation en ligne. Avec le gel du développement imposé cet hiver, la marque a surtout dévoilé les couleurs de ses quatre machines. L'équipe officielle conserve la livrée associant son orange historique aux couleurs de Red Bull, son sponsor-titre.

Sur la KTM de Tech3, les logos d'Organics by Red Bull et de Simply Cola, des boissons commercialisées par la marque autrichienne, disparaissent puisque l'accord n'a pas été renouvelé pour la saison 2021. L'équipe de Bormes-les-Mimosas adopte une livrée totalement orange et sa dénomination officielle devient Tech3 KTM Factory Racing, ce qui symbolise ses liens de plus en plus forts avec l'usine.

Pour sa quatrième saison complète, KTM a décroché ses premiers succès en MotoGP en 2020, d'abord avec Brad Binder, à Brno, puis par le biais du team Tech3 et de Miguel Oliveira, au GP de Styrie et dans la course à domicile du Portugais, sur le circuit de Portimão. Oliveira est promu dans l'équipe officielle aux côtés de Binder cette année, pour prendre la place laissée libre par Pol Espargaró après son départ chez Repsol Honda, tandis que Danilo Petrucci arrive chez Tech3 en provenance de Ducati, pour faire équipe avec Iker Lecuona.

KTM entame donc 2021 avec un nouveau statut, grâce aux succès conquis la saison passée, mais Pit Beirer refuse cependant de faire de la marque de Mattighofen une prétendant au titre. "Jusqu'à présent, cette aventure est un rêve, mais le projet est également né avec le rêve de gagner un Grand Prix dans cette catégorie, donc c'est incroyable de repenser à ces victoires, mais je ne veux pas dire que sommes déjà des prétendants au titre", déclare le directeur de KTM Motorsport. "Je pense que cette pression reste sur d'autres personnes dans le paddock mais nous sommes très, très heureux que le rêve soit devenu réalité avec ces victoires, c'est un fait, elles sont sur le papier et nous en voulons vraiment plus."

"Nous avons décroché ces premiers succès mais maintenant, une nouvelle saison débute et les compteurs sont remis à zéro", ajoute Beirer. "Mais à l'issue de l'année 2021, je serai satisfait si nos pilotes ne se blessent pas et finissent le derniers Grands Prix, et que nous avons de très bonnes courses. C'est ce que j'espère."

Les victoires de 2020 signifient aussi que KTM n'a plus droit aux concessions, ce qui prive la marque d'essais illimités, l'oblige à utiliser sept moteurs par saison, soit deux de moins que par le passé, et l'empêche de faire évoluer son moteur en cours d'année. KTM a toutefois été autorisé à un changement cet hiver, contrairement aux autres constructeurs, contraints de respecter un gel du développement pour limiter les dépenses dans le contexte créé par la pandémie de COVID-19, Aprilia faisant exception puisque la marque conserve ses concessions.

KTM doit respecter les autres mesures prises pour maîtriser les coûts, à l'image de l'obligation de débuter la saison avec l'ensemble aérodynamique 2020 avant le retour au règlement habituel, permettant une évolution pendant l'année.

Une nouvelle ère va donc s'ouvrir pour KTM, sans les libertés dont bénéficiait le constructeur jusque-là et sans Pol Espargaró, son leader depuis sa première saison complète en 2017, mais le constructeur se sent également pénalisé par la suppression des tests de Sepang et la pré-saison concentrée sur les essais de Losail.

"Nous avons perdu les concessions, un avantage règlementaire, donc oui, en un sens, cela a modifié notre planning, et avec la situation internationale autour du COVID, nous avons dû établir une bonne stratégie pour 2021", explique Mike Leitner, manager de l'équipe d'usine. "Nous avions des idées et nous avons dû trouver un équilibre entre ce qui est possible maintenant et dans les cinq jours d'essais à Doha avant le début de la saison, parce que nous devons homologuer la spécification du moteur et l'ensemble aérodynamique là-bas."

"Donc si les tests de Sepang avaient eu lieu, nous aurions pu lancer plus de nouveautés mais nous avons un peu ajusté cette stratégie et nous avons cherché à nous placer entre des stratégies agressive et prudente. Nous verrons après les cinq jours de tests au Qatar ce qui sera possible, et ce que nous pourrons vraiment tester avec les pilotes, et cela nous permettra de décider quoi faire avant a première manche au Qatar."

Au cours de la campagne 2021, KTM pourra plus que jamais s'appuyer sur Tech3, avec des liens renforcés et une livrée intégralement consacrée au constructeur sur les machines engagées par l'équipe française : "Nous avons le sourire en voyant cette moto", indique Beirer. "C'est un symbole très clair : KTM a débarqué en MotoGP. Nous sommes très heureux et fiers de voir la moto et je suis impatient de la voir en course, parce que les motos sont toujours belles quand elles se battent pour les premières places, mais c'est un signe très clair que KTM est arrivé en MotoGP, et nous sommes déjà amoureux de ces nouvelles couleurs."

