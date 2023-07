KTM a "rééquilibré" sa moto mais doit encore progresser

Distancé pendant les tests de pré-saison, KTM a finalement été dans le coup dès le Grand Prix Portugal qui ouvrait l'année et la marque autrichienne est la première rivale de Ducati aux championnats. Brad Binder, vainqueur de la course sprint en Argentine et en Espagne, est quatrième du championnat et a décroché un podium le dimanche à Jerez, partagé avec Jack Miller.

Quand Ducati s'attribue la note de 9,5/10, KTM ne peut naturellement pas prétendre à une si bonne évaluation. "Je dirais 7,5", a confié Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle, au site du championnat, voyant des progrès grâce à une RC16 plus complète que par le passé : "On a très bien débuté la saison. Jack a été performant immédiatement à Portimão et course après course, on en a appris plus sur nous-mêmes."

"Je pense qu'on a rééquilibré le projet", a ajouté l'Italien. "On était très en avance dans certains domaines de la moto et très en retard dans d'autres. Je pense qu'on a surtout rééquilibré le package et tout mis au même niveau."

KTM a souvent payé des difficultés en qualifications ces dernières saisons mais depuis Austin, Binder et Miller ont toujours débuté les courses depuis les quatre premières lignes : "L'un des objectifs de cette saison était d'améliorer les chronos en qualifications et lors de [six] des [huit] premières courses, on a eu nos deux pilotes en Q2 donc on semble avoir déjà atteint cet objectif."

Des progrès à faire le dimanche

Francesco Guidotti

Les KTM sont souvent très performantes dans les premiers tours, aidées par d'excellents départs, avant de peiner dans la durée. La marque est ainsi plus à l'aise dans les courses sprint que dans les épreuves du dimanche, le point sur lequel Francesco Guidotti espère des progrès avant la fin de la saison.

"Le nouveau format des courses sprint nous plait parce qu'on y est assez performants avec les deux pilotes, surtout Brad. On manque un peu de sensations dans les courses longues mais on n'est pas aussi loin que l'an dernier. Je pense qu'on peut être confiants pour décrocher de bons résultats durant le reste de la saison."

"Le prochain objectif est de refaire notre déficit pour être dans le groupe de tête le dimanche", a insisté Guidotti. "On n'est pas loin mais on a un retard à combler."

Le dirigeant espère que KTM saura trouver le bon équilibre pour ne se reposer sur ses récents lauriers, ni viser des objectifs trop élevés pour ses capacités actuelles : "Pour le moment, on est sur la bonne voie parce que les résultats de la première partie nous apportent une grande confiance, mais on doit garder les pieds sur terre et ne pas trop renforcer les attentes. On a déjà fait plusieurs pas en avant, il faut encore en faire. On sait quoi et dans quels domaines, mais il faut plus de temps pour tout corriger."