KTM et Tech3 présenteront leurs motos la semaine prochaine

Le ballet des présentations du MotoGP continue de se mettre en place et c'est au tour du giron KTM de prendre date pour lancer officiellement sa saison 2022. L'équipe d'usine dévoilera dès la semaine prochaine sa nouvelle RC16 ainsi que ses couleurs pour la campagne à venir, lors d'un événement commun avec son équipe satellite Tech3. Les nouvelles livrées seront à l'honneur et ce sera également l'occasion pour la marque autrichienne et l'équipe française de faire le point sur leurs ambitions et leurs objectifs.

KTM a opté pour une présentation qui se déroulera en ligne et lors de laquelle seront présents les quatre pilotes : Brad Binder et Miguel Oliveira pour le team factory, et les deux rookies Remy Gardner – récemment blessé au poignet – et Raúl Fernández pour le team Tech3. Il s'agira également d'une première pour le nouveau team manager de KTM, Francesco Guidotti, fraîchement recruté chez Pramac pour prendre la succession de Mike Leitner.

Cette présentation officielle est programmée le jeudi 27 janvier à partir de 10 heures, quelques jours avant le coup d'envoi des premiers essais de présaison en Malaisie, à Sepang, puis ensuite en Indonésie.

À ce jour, seule l'équipe Gresini a déjà levé le voile sur son programme 2022, lors d'une présentation qui s'est tenue le week-end dernier. La prochaine équipe qui se livrera à cet exercice est RNF, dès lundi 24 janvier avec ses deux Yamaha, et KTM sera donc la troisième à dévoiler ses motos 2022. Aprilia, LCR et VR46 n'ont pour le moment pas communiqué de date de présentation.

Par ailleurs, Ducati a décidé ce vendredi de reporter de plus d'une semaine la présentation qui était prévue le vendredi 28 janvier, pour permettre à Jack Miller, touché par le COVID-19, d'y participer. La nouvelle date a été fixée au lundi 7 février.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Images Gresini Racing MotoGP 15 janvier, 11h Faenza Photos WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Repsol Honda Team 8 février En ligne Aprilia Racing ? LCR Honda ? VR46 Racing Team ?