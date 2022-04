Trop tôt pour tirer de grandes conclusions chez KTM

Si les essais d'intersaison avaient plutôt envoyé des signaux préoccupants dans le clan KTM, seule marque à ne pas avoir figuré dans le top 10 que ce soit en Malaisie ou en Indonésie, les premières courses, en revanche, ont placé la marque autrichienne au sommet. Une deuxième position de Brad Binder à Losail, piste pourtant peu favorable à la RC16 par le passé, avait déjà boosté le moral des troupes de Mattighofen, et la victoire de Miguel Oliveira, deux semaines plus tard à Mandalika, a idéalement complété ce début de championnat.

"C'est un résultat d'équipe, d'entreprise", a salué le nouveau team manager Francesco Guidotti auprès du site officiel du MotoGP. "Toutes les personnes impliquées dans ce projet méritent cette victoire, surtout Miguel, qui a été très impliqué depuis le vendredi matin. Il était concentré et il a attaqué dans toutes les conditions, toutes les circonstances, donc il mérite vraiment cette victoire, ainsi que toutes les personnes qui sont derrière lui et à la base, dans la conception, la construction et le développement de la moto."

À titre personnel, Miguel Oliveira a accueilli effectivement ce succès comme une récompense bienvenue, à même de le relancer après une saison 2021 irrégulière et dont la seconde moitié l'a vu cumuler les difficultés. S'il admettait ne pas avoir nourri d'espoirs si élevés, le pilote portugais s'est montré opportuniste, saisissant parfaitement sa chance alors que les conditions météo ont fortement perturbé la course indonésienne.

"J'avais besoin d'un résultat. Je visais un top 10, même au Qatar. Je n'espérais pas quelque chose d'incroyable, surtout en partant 14e. Je voulais juste débuter la saison avec un résultat acceptable et construire sur ça", a-t-il expliqué. "Mais quand on est si proche de l'avant et qu'on voit une chance de victoire, on se dit 'pourquoi pas, faisons-le', alors je ne me suis pas retenu. Ce sera ma mentalité pour la suite. Je peux décrocher de bons résultats pour l'équipe, saisir l'avantage de ces courses mouvementées pour tous les pilotes. On verra ce qu'on pourra faire pour être bien placés dans la suite de la saison."

"C'est un très bon départ. Une deuxième place à Doha dans la première course et une victoire ici dans des conditions qu'on peut qualifier de spéciales, un bon début de saison !", s'est félicité Francesco Guidotti, néanmoins prudent quant aux conclusions à en tirer. Si KTM mène pour la première fois le championnat des constructeurs et des équipes, il est selon lui trop tôt pour en déduire que la marque est prête à gagner le titre. "J'aimerais, mais le moment de la confirmation n'est pas venu", a-t-il affirmé. "On sait qu'en général, les courses outre-mer du début de saison sont toujours un peu délicates, donc on attendra au moins la mi-saison pour avoir une confirmation. Mais pour le moment, je ne pouvais espérer de meilleurs débuts."

Plus globalement, Miguel Oliveira a même estimé que ces deux excellents résultats ne prouvaient pas nécessairement le retour au premier plan de KTM. "Trop tôt pour le dire", a tranché le Portugais, qui attend surtout de la régularité pour la suite : "On n'a eu que deux courses. On veut bien sûr se maintenir à ce bon niveau dans les autres courses. On ne veut pas être bons trois ou quatre fois dans la saison puis être moyens, on veut être en haut plus souvent. Mais on sait qu'on doit travailler très dur. C'est le niveau de cette catégorie, tout le monde est très proche. On voit la différence que peut parfois faire une présence en Q2 ou pas, ça peut changer tout un week-end. On se concentre donc avant toute chose sur le fait d'être rapides, et sur le fait de réaliser une bonne performance en course pour prendre des points."

"Il faudra voir jour après jour, course après course", a renchéri Francesco Guidotti, qui n'a aucune certitude pour la prochaine manche en Argentine. "Nous allons sur une autre piste particulière, sur laquelle nous n'avons pas roulé depuis trois ans, et ce sera même une première pour Brad [en MotoGP]. Je n'ai pas la moindre attente, il faut juste s'y rendre avec un état d'esprit ouvert et être prêts à toutes les circonstances."

