Laurent Fellon est décédé

Laurent Fellon, figure emblématique des paddocks du MotoGP et ancien manager de Johann Zarco, est décédé lundi à l'âge de 61 ans, des suites d'un cancer. La triste nouvelle a été annoncée par son fils Lorenzo, pilote dans la catégorie Moto3 depuis l'an passé.

"C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès de mon papa", a écrit Lorenzo Fellon sur Instagram. "Cela fait déjà quelques mois qu’il se battait contre un cancer. Je n’ai pas les mots pour transmettre la tristesse que je ressens en ce moment mais je sais qu’il est toujours avec moi dans la paix. Je t’aime papa. Je continuerai à me battre pour toi et pour nous."

Après avoir été lui-même pilote puis mécanicien, Laurent Fellon est devenu coach et a fait la rencontre de Johann Zarco l'année des 14 ans de ce dernier. Il a alors pris la carrière du natif de Cannes en main et a joué un rôle fondamental dans celle-ci, en incitant Zarco à se tourner du côté de l'Italie, en Pocket Bike. Le Français a gravi les échelons et Fellon est resté à ses côtés jusqu'à ses titres en 250cc puis son arrivée en MotoGP. Les chemins des deux hommes se sont séparés à la suite du douloureux épisode KTM, au point de mettre fin à tout contact entre eux.

Ces tensions semblent aujourd'hui bien dérisoires et Johann Zarco a tenu à rendre hommage à Laurent Fellon. "Adieu l’ami, père de la moto, ta passion dans ce domaine fut sans limite", a souligné le pilote Pramac sur Instagram. "Les vibrations d’un moteur t’ont toujours transcendé, tes souhaits de transmettre cette passion étaient grands aussi. Tu as su fédérer du monde avec toi pour atteindre des buts exceptionnels. Ainsi à tes côtés tu m’as rendu guerrier et ça c’est pour la vie ! Merci Nénésan."

Ces dernières années, Laurent Fellon s'est consacré à la carrière de son fils Lorenzo, seul Français engagé dans les deux catégories menant au MotoGP depuis 2021. Âgé de 18 ans, Lorenzo Fellon sera encore engagé en Moto3 la saison prochaine, au sein du team CIP d'Alain Bronec.

L'ensemble de la rédaction de Motorsport.com adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Laurent Fellon.