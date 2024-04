Liberty Media annonce le rachat du MotoGP

Le mariage entre la Formule 1 et le MotoGP va bien avoir lieu. Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la F1 depuis 2017, a annoncé être entré dans un processus pour faire de même avec ceux du MotoGP, comme cela était attendu depuis plusieurs jours. Cette prise de contrôle à 100% de Dorna Sports a été négociée pour 4,2 milliards d'euros, la moitié de la somme que Liberty avait déboursée pour la F1, ce qui valorise l'entreprise à 3,5 milliards d'euros une fois les dettes décomptées, et la transaction devrait être bouclée avant la fin de l'année.

"Nous sommes ravis d'élargir note portefeuille de championnats et de divertissements avec l'acquisition du MotoGP", déclare Greg Maffei, PDG de Liberty Media. "Le MotoGP est une catégorie internationale avec des passionnés loyaux et enthousiastes, des courses captivantes et un profil financier générateur de cash flow. Carmelo [Ezpeleta, directeur général de Dorna Sports] et son équipe dirigeante ont mis en place un excellent championnat sportif que nous pouvons faire grandir auprès d'un public international plus grand. L'entreprise est sur une trajectoire ascendante significative et nous avons l'intention de faire grandir le championnat pour les passionnés du MotoGP, les équipes, les partenaires commerciaux et nos actionnaires."

Ezpeleta, qui va rester en poste, voit dans ce rachat "l'étape idéale pour l'évolution du MotoGP" et se dit "fier" de la stature prise par la catégorie. "Cette transition témoigne de la valeur du championnat aujourd'hui et de son potentiel de croissance", a ajouté l'Espagnol. "Liberty a une expérience incroyable pour développer des actifs dans le monde du sport et nous ne pouvions rêver d'un meilleur partenaire pour faire grandir la fanbase du MotoGP à travers le monde."

La Dorna – en charge de l'organisation du MotoGP mais aussi de nombreuses compétitions sur deux roues telles que le WorldSBK, le MotoE ou des catégories dédiées aux jeunes, de la Rookies Cup jusqu'au Moto2 – était détenue depuis 2006 par Bridgepoint, à hauteur d'environ 40%, tandis que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) est devenu actionnaire en 2012 et possédait 38% des parts. Les deux entités étaient associées à travers Global Racing LX2, une entreprise basée au Luxembourg. Carmelo Ezpeleta, à la tête de la Dorna depuis 1994, détenait 10% et les 12% restants étaient répartis entre plusieurs dirigeants.

Greg Maffei, PDG de Liberty Media Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ces derniers mois, des rumeurs ont évoqué un rachat par Qatar Sports Investments (QSI), déjà détenteur du PSG, ou TKO, un conglomérat des médias qui possède l'UFC, mais Liberty a emporté la mise. Le groupe américain s'est d'abord fait un nom dans le secteur des médias, en possédant notamment Discovery Channel par le passé, et détient aujourd'hui des parts dans Live Nation, organisateur de concerts pour de grands artistes, et dans le réseau américain de radios Sirius XM. Dans le monde des sports mécaniques, l'entreprise est naturellement surtout connue pour sa prise de contrôle de la F1 en 2017.

Liberty a souhaité ouvrir le championnat à un nouveau public, ce qui est passé par une offensive sur les réseaux sociaux, le développement de courses aux États-Unis ou encore la série documentaire Drive to Survive, diffusée sur Netflix, qui a été un grand succès populaire. Le MotoGP a tenté de reproduire la recette avec une série sur Prime Video, sans reprendre les mêmes codes visant à romancer la vie du championnat, et le programme n'a connu qu'une saison.

Ce n'est pas la première fois que la F1 et le MotoGP ont le même propriétaire. Au début des années 1990, Bernie Ecclestone, longtemps en charge de l'aspect commercial de la Formule 1, a brièvement occupé le même rôle côté moto et en 2006, la F1 a été rachetée par CVC Capital Partners, qui possédait les droits du MotoGP.

La Commission européenne avait cependant obligé le fonds d'investissement à se séparer de l'un des deux, en l'occurence le MotoGP revendu à Bridgepoint pour une somme estimée à 500 millions d'euros, afin d'éviter des pratiques anticoncurrentielles, et le deal passé pour la vente à Liberty devrait à son tour faire l'objet d'analyses.