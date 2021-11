La liste officielle des pilotes et équipes MotoGP pour 2022

La liste officielle des pilotes et des équipes inscrits pour la saison 2022 a été dévoilée par le MotoGP et la Fédération internationale de motocyclisme. Dans la catégorie reine des Grands Prix, 24 noms sont confirmés, tous déjà connus. Les derniers à ne pas avoir fait l'objet d'une annonce en bonne et due forme sont Luca Marini et Marco Bezzecchi, mais l'identité du binôme choisi par VR46 ne faisait toutefois aucun doute.

Ce qui continue à interroger, en revanche, c'est la présence d'Aramco, géant pétrolier d'Arabie saoudite qui a été annoncé depuis le printemps comme le soutien financier de la formation de Valentino Rossi, inscrite pour la première fois comme équipe à part entière en MotoGP. Or, le nom officiel des teams ne fait pas mention de la marque saoudienne pour VR46 dans la catégorie reine. Et l'on peut également remarquer que ce nom a disparu de l'appellation de l'équipe en Moto2, alors qu'il y figurait lors de l'annonce des teams dont l'inscription avait été acceptée, fin septembre.

La catégorie MotoGP sera donc composée la saison prochaine de huit Ducati, quatre Yamaha, deux Suzuki, quatre Honda, quatre KTM et deux Aprilia. La marque de Noale s'engage avec une équipe d'usine classique tandis que le team Gresini reprend son indépendance et s'inscrit en tant qu'équipe satellite Ducati. Le seul autre changement parmi les équipes est la mue de Petronas SRT en WithU RNF, le pétrolier et le circuit de Sepang s'étant retirés du projet malaisien.

Yamaha continuera à faire rouler Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, arrivé en cours de saison suite au départ de Maverick Viñales. Rien ne bouge dans les autres équipes officielles, qui avaient déjà majoritairement des pilotes sous contrat jusqu'à fin 2022. Ces derniers mois, Viñales a trouvé refuge chez Aprilia et Ducati a levé l'option pour prolonger Jack Miller. Dans les équipes satellites, Pramac et LCR sont les seules à avoir un duo inchangé.

Sept pays différents sont représentés sur le plateau MotoGP, avec une plus grande proportion d'Espagnols (neuf) et d'Italiens (sept). La France compte toujours deux représentants, le Champion du monde en titre Fabio Quartararo et Johann Zarco, de même désormais que l'Australie et l'Afrique du Sud. Le Japon et le Portugal ont quant à eux un seul pilote.

Après les trois départs de cette fin d'année (Valentino Rossi, Danilo Petrucci et Iker Lecuona), la catégorie accueille cinq rookies : les trois premiers du championnat Moto2 Remy Gardner, Raul Fernandez et Marco Bezzecchi, leur adversaire Fabio Di Giannantonio, ainsi que Darryn Binder, venu directement du Moto3. Cette liste officielle dévoile les numéros de course choisis par les nouveaux venus, et seul Di Giannantonio devra changer ses habitudes, son numéro 21 étant déjà utilisé : il portera donc le 49.

Pas de surprise non plus pour Fabio Quartararo : le Français avait annoncé sa volonté de ne pas porter le numéro 1 représentant son statut de champion en titre, et il conservera donc son numéro 20.

Le plateau MotoGP 2022