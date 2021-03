LIVE - Suivez la présentation de l'Aprilia 2021

Annoncée tardivement, la présentation de la nouvelle Aprilia RS-GP a lieu dans un contexte lourd lié au décès il y a quelques jours de Fausto Gresini. L'Italien, mort après un combat de deux mois contre le COVID-19, était à la tête de la structure sur laquelle le constructeur italien s'appuyait pour le fonctionnement de son écurie.

Essais de pré-saison obligent, la présentation est organisée depuis la capitale du Qatar, Doha, où se trouve l'ensemble du paddock dans l'attente du début du roulage ce vendredi. Les pilotes essayeurs et les rookies de la catégorie MotoGP seront en piste pour le début officiel des tests lors de cette première journée, avant d'être rejoints samedi et dimanche par l'ensemble des titulaires.

Après les succès de KTM l'an passé, Aprilia est le dernier constructeur à bénéficier des fameuses concessions du règlement technique. C'est ainsi une machine profondément modifiée qui est à nouveau attendue, après ce qui était déjà présenté comme une révolution l'an passé.

La nouvelle moto a été aperçue lors des tests de Jerez au milieu du mois de février, qui visaient à pouvoir tester les nouvelles solutions techniques. Un package aérodynamique inédit ainsi qu'un moteur moins lourd sont attendus et devraient être utilisés à partir de la seconde course de la saison, lorsque le gel actuel prendra fin.

Chose étonnante à ce stade de la saison, la structure n'a confirmé qu'un seul pilote. Si Aleix Espargaró est certain d'être titulaire, le second guidon va se jouer entre Lorenzo Savadori et Bradley Smith, qui vont tous deux être évalués pendant les essais. Ce n'est qu'après que le titulaire sera connu, même si pour le moment c'est bien le nom de l'Italien qui figure sur la liste officielle des inscrits.

La présentation d'Aprilia est l'avant-dernière avant que ne soit révélée la Suzuki samedi matin, depuis Losail.

Les présentations MotoGP 2021

Équipe Date Lieu Premières photos Esponsorama Racing 5 février, 18h Andorre Photos | Vidéo Ducati Team 9 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 12 février 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 12 février, 10h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 15 février, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Teams Sky VR46 (incluant Luca Marini) 16 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Castrol (Álex Márquez) 19 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Idemitsu (Takaaki Nakagami) 20 février, 10h En ligne sur Facebook Photos Repsol Honda Team 22 février, 12h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 25 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Petronas Yamaha SRT 1er mars, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Aprilia Racing Team Gresini 4 mars, 14h30 Losail Team Suzuki Ecstar 6 mars, 10h en France Losail