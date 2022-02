LIVE - Suivez la présentation d'Aprilia

Le bal des présentations se poursuit ce jeudi avec Aprilia, dernière équipe officielle à dévoiler ses couleurs pour la saison 2022 du MotoGP. Le constructeur italien a désormais sa propre structure pour engager ses RS-GP, après s'être appuyé sur le team Gresini depuis son retour dans la catégorie reine, en 2015.

Aprilia a beaucoup investi pour se rapprocher des leaders. Dans un plateau plus serré que jamais, la firme de Noale a réussi à recoller au groupe de tête en 2020, Aleix Espargaró offrant même à la marque son premier podium dans l'ère MotoGP en prenant la troisième place du GP de Grande-Bretagne. Depuis le GP de Saint-Marin, le Catalan est épaulé par son ami Maverick Viñales, recruté après son rocambolesque divorce avec Yamaha.

La nouvelle Aprilia, encore profondément modifiée cette année, a déjà été vue en piste au test de Sepang et les deux pilotes ont réalisé de bons chronos, même si les comparaisons avec la concurrence sont difficiles, d'autant plus qu'Espargaró et Viñales avait pris part au Shakedown Test grâce aux concessions dont la marque est encore la seule à bénéficier cette année, ce qui leur a permis de mieux se préparer.

Suivez en direct la présentation d'Aprilia dans la vidéo ci-dessus, à partir de 11h.

Les présentations MotoGP 2022