LIVE - Présentation de l'équipe officielle Ducati MotoGP

Après le team Avintia la semaine dernière, place aujourd'hui à la première présentation officielle d'une équipe d'usine pour la nouvelle saison de MotoGP, avec l'événement organisé par Ducati. Le constructeur italien, qui a d'ores et déjà officialisé son nouvel accord avec le championnat pour rester engagé cinq années de plus, entre ici dans sa 19e saison en MotoGP.

Après avoir remporté en 2020 le titre constructeurs, sa première couronne mondiale dans la catégorie reine depuis la campagne triomphale de 2007, Ducati aborde une saison de renouveau. Seule marque à changer intégralement son line-up factory pour la nouvelle saison, Borgo Panigale confie en effet cette année ses motos officielles à Jack Miller et Pecco Bagnaia, tous deux promus depuis le team Pramac dans lequel ils faisaient déjà équipe. Ils remplacent Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, dans une volonté du constructeur italien d'ouvrir une nouvelle ère de son Histoire en rajeunissant ses effectifs alors qu'il accueille par ailleurs trois rookies au sein de ses autres formations.

Jack Miller, 26 ans, court déjà depuis trois ans au guidon de la Desmosedici, un parcours auréolé d'une pole position en 2018 mais qui l'a surtout vu monter sur le podium neuf fois au cours des deux dernières saisons, toutes conclues dans le top 10 du championnat. Moins expérimenté, Pecco Bagnaia a lui aussi connu les honneurs du podium la saison dernière, une première pour le jeune pilote de 24 ans qui a donné des signes de progrès malgré une blessure.

Cette courte et chaotique saison 2020 a par ailleurs vu Ducati s'imposer deux fois sur les 14 Grands Prix disputés, et c'est précisément dans l'espoir de s'inscrire dans la lignée des succès remportés par Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci ces deux dernières années que le nouveau binôme est promu. Avec toujours un rêve pour les responsables de Borgo Panigale, celui de retrouver tôt ou tard la gloire connue il y a 14 ans avec Casey Stoner, seul pilote à avoir été titré avec les Rouges.

Suivez ci-dessous la présentation officielle de l'équipe d'usine Ducati à partir de 16h heure française.

