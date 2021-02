LIVE - Suivez la présentation de Repsol Honda

Ce 22 février était particulièrement attendu, et pour cause : il correspond à la date de la présentation officielle de l'équipe Repsol Honda. Le team d'usine du HRC en MotoGP doit non seulement y lever le voile sur ses couleurs pour la saison 2021 − avec une livrée toutefois traditionnellement marquée par son partenariat avec Repsol − mais surtout donner la parole à Marc Márquez, ce qui s'est avéré particulièrement rare depuis sa blessure en juillet dernier.

Victime d'une fracture de l'humérus droit dès la première course de la saison 2020, le champion espagnol a dû renoncer à la suite du championnat, dans l'incapacité de se remettre rapidement alors que des complications sont venues troubler sa guérison notamment après sa tentative ratée de retour le week-end qui a suivi son accident. Depuis, on a aperçu Márquez dans le paddock une seule fois, lorsqu'il est venu rendre visite à son équipe en marge du Grand Prix de Catalogne, mais l'événement de ce lundi permettra de le revoir enfin dans sa combinaison et surtout d'en savoir plus sur sa condition physique et les attentes concernant son retour en piste.

Les derniers bulletins publiés par Honda ont témoigné d'une récupération qui suivait un cours satisfaisant après la troisième opération que le pilote espagnol a dû subir début décembre, mais aucune date n'a été mentionnée pour son retour au guidon. À 12 jours des premiers essais de pré-saison et maintenant un mois du coup d'envoi du championnat, il est désormais attendu que les questions encore en suspens obtiennent des réponses.

La présentation de ce lundi permettra également de découvrir le nouveau binôme du HRC réuni pour la première fois, puisque Pol Espargaró fait son arrivée dans l'équipe cette saison. En provenance de KTM, l'Espagnol retrouve avec Marc Márquez l'un de ses anciens adversaires du Moto2, mais il intègre surtout une équipe qui l'a toujours fait rêver et à laquelle il lui a été impossible de dire non lorsque la proposition s'est présentée.

Honda est le quatrième des six constructeurs MotoGP à organiser la présentation de son équipe officielle ce mois-ci. Les Champions du monde en titre de Suzuki ont pour leur part donné rendez-vous le 6 mars, premier jour des tests collectifs de Losail. Quant à l'équipe Aprilia, cogérée avec Gresini Racing dont le directeur est gravement touché par le COVID-19, elle n'a pas encore dévoilé de date. Parmi l'ensemble des formations, seuls les teams Pramac Racing et Petronas Yamaha SRT manquent eux aussi à l'appel, sachant que leurs événements sont programmés dans les prochains jours.

Suivez la présentation officielle de Repsol Honda dans la vidéo ci-dessus à partir de 12h, heure française.

