LIVE - Suivez la présentation de Repsol Honda

Les présentations officielles des équipes MotoGP ont repris cette semaine après le test réalisé à Sepang. Après Ducati hier, la série continue aujourd'hui avec Honda, qui dévoile ainsi sa livrée 2022 en compagnie de ses pilotes, Marc Márquez et Pol Espargaró.

Si aucune grande nouveauté n'est à prévoir côté livrée, les changements techniques sont, eux, importants tout comme l'objectif affiché de revenir au sommet. Avec d'un côté Márquez remis de sa blessure à l'épaule et de ses problèmes aux yeux et de l'autre Espargaró avec une année d'expérience sur la HRC, viser le titre semble en effet à nouveau possible.

Suivez en direct la présentation de Honda dans la vidéo ci-dessus, à partir de 12h.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 En ligne Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Photos | Vidéo Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février, 12h00 En ligne LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février, 11h00 VR46 Racing Team ?