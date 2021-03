LIVE - La présentation officielle du team Petronas Yamaha SRT

Le MotoGP entre aujourd'hui dans la semaine de sa reprise, puisque dès vendredi les bolides reprendront la piste pour le début des essais de pré-saison. Ces derniers jours seront dédiés aux ultimes présentations officielles des équipes, et c'est le team Petronas Yamaha SRT qui ouvre le bal.

Rendez-vous à 10h30 pour suivre, via la vidéo ci-dessus, le clip de lancement préparé par l'équipe malaisienne pour cette saison, sa troisième dans la catégorie MotoGP. Ce sera l'occasion de découvrir la livrée 2021 de ses Yamaha YZR-M1, ainsi que son nouveau binôme réuni.

On le sait, Franco Morbidelli sera le gage de stabilité de l'équipe, lui qui entend capitaliser sur la forte amélioration de ses résultats observée en 2020 pour se mêler à nouveau aux leaders cette année. Fort de ses premiers podiums dans la catégorie, et surtout de trois premières victoires, le pilote italien a conclu le championnat à la deuxième place, seulement devancé de 13 points par le Champion du monde, Joan Mir.

En 2021, il conservera toutefois un statut différent de celui des trois autres pilotes équipés de Yamaha, puisqu'il dispose d'une machine d'une spécification plus ancienne que celle de ses collègues, et notamment de son nouveau voisin de stand, Valentino Rossi, qui rejoint le team Petronas avec la bénédiction de Yamaha et la garantie d'un soutien officiel de l'usine. Seulement 15e la saison dernière, le pilote au numéro 46 voudra avant tout retrouver ses performances d'antan cette saison, lui qui n'a pu obtenir qu'un podium en 2020 et n'a plus gagné depuis bientôt quatre ans.

L'équipe quant à elle aura pour ambition de rester l'une des forces vives du championnat après avoir remporté six des 14 courses en 2020 et avoir décroché la deuxième place au classement des teams. Passé la présentation de ce matin, elle sera en piste samedi et dimanche, pour les deux journées de tests réunissant l'ensemble du plateau MotoGP après celle réservée, la veille, aux rookies et aux pilotes d'essais.

Suivez la présentation officielle du team Petronas Yamaha SRT dans la vidéo ci-dessus à partir de 10h30, heure française.

