LIVE - Suivez la présentation de KTM et Tech3

La série de présentations des équipes MotoGP se poursuit aujourd'hui et ce sont cette fois les formations KTM qui nous donnent rendez-vous à 10h pour lancer leur programme 2022. Comme le veut la tradition, les RC16 de l'équipe officielle de Mattighofen et celles du team Tech3 seront unies pour cet événement et l'on découvrira conjointement les couleurs des machines des deux formations.

Il s'agira aussi d'un baptême du feu pour Francesco Guidotti, recruté pendant l'hiver en tant que team manager après avoir longtemps été un pilier du team Pramac. Il retrouve dans le management du groupe Fabiano Sterlacchini, longtemps le bras droit de Gigi Dall'Igna chez Ducati et désormais en charge de la coordination technique pour KTM.

Du côté des pilotes aussi, il y a du nouveau puisque le team Tech3 va faire débuter deux rookies, en l'occurrence ceux qui se sont battus la saison dernière pour le titre Moto2 : Remy Gardner et Raúl Fernández. Déjà coéquipiers chez Ajo en 2021, ils investissent le stand de l'équipe française en remplacement de Danilo Petrucci, parti vers d'autres aventures, et d'Iker Lecuona, qui s'apprête à faire ses débuts en WorldSBK.

Ce lancement doit marquer pour KTM le coup d'envoi d'une saison que chacun dans le groupe espère plus satisfaisante que la précédente, qui s'était avérée plus difficile qu'espéré après les premiers succès obtenus en 2020. Meilleur pilote de la marque, Brad Binder s'était tout de même classé sixième du championnat, mais avec seulement un succès pour lui et un pour son coéquipier Miguel Oliveira, c'est surtout l'inconstance et les difficultés diverses qui auront marqué cette campagne.

Suivez en direct la présentation de KTM et du team Tech3 dans la vidéo ci-dessus, à partir de 10h.

Les présentations MotoGP à ce jour

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Repsol Honda Team 8 février En ligne Aprilia Racing ? LCR Honda ? VR46 Racing Team ?