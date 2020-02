Lorenzo est attendu en piste dimanche

Jorge Lorenzo devrait faire son retour en piste dimanche, cette fois pour la partager avec les pilotes titulaires engagés sur la saison 2020 du MotoGP. Alors qu'il a lui-même fait un pas de côté en fin d'année dernière, prenant sa retraite après avoir dédié sa vie à la compétition et avoir couru notamment 18 ans en Grand Prix, le Majorquin occupe à présent un nouveau rôle de pilote d'essais qui l'a vu retrouver mardi le guidon d'une Yamaha pour la première fois depuis plus de trois ans.

Ce premier roulage s'est déroulé dans le cadre du shakedown du test de Sepang, ouvert seulement à une partie des pilotes, mais Lorenzo est appelé à poursuivre ces roulages sans tarder et sans doute donc dès dimanche. "Globalement nous nous attendons à ce qu'il roule demain. C'est notre plan, disons. La seule chose c'est qu'avec les essais, on ne sait jamais. Si l'on rencontre un problème cela peut tout changer", a fait savoir Lin Jarvis auprès du site officiel du MotoGP.

Quoi qu'il en soit, pour le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, l'essentiel n'est pas, à ce stade, de savoir combien de tours aura bouclés le #99 à la fin de la semaine : "Ce qu'il y a de très important avec les essais ce n'est pas de savoir combien d'heures un pilote fait, mais de savoir si l'on est allé au bout du programme, de boucler tout le travail. Et, franchement, le travail de Jorge ici n'est pas de piloter la moto pour nous, mais de piloter notre moto pour lui, afin de gagner en vitesse, pour se sentir à l'aise. Cela fait plusieurs mois que les pilotes n'ont pas roulé, mais cela fait trois ans que Jorge n'a pas piloté une Yamaha, alors nous voulons qu'il gagne en vitesse avec notre moto et son véritable travail débutera probablement en avril."

Une fois qu'il sera en mesure de se plonger dans le programme d'essais sur lequel compte Yamaha, le rôle de Jorge Lorenzo sera très clair : faire bénéficier de sa vitesse au nouveau matériel que prépare le constructeur. "Le travail d'un pilote d'essais, fondamentalement, est de faire des essais, d'apporter un feeback et d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils ne conçoivent pas la moto. Il s'agit de travailler ensemble, de donner un feedback aux ingénieurs et aux personnes qui conçoivent la moto", souligne Jarvis.

"Nous avons deux bons pilotes d'essais qui font le travail de base, qui sont Nozane et Nakasuga, ils roulent sur notre propre circuit d'essais au Japon, parfois à Motegi, mais leur vitesse est moins bonne que celle des pilotes de course et ils roulent principalement au Japon. Il nous a donc manqué ce pont entre les pilotes d'essais qui réalisent le travail de base et le niveau des pilotes de course, et nous pensons qu'il va pouvoir combler cet écart et être en mesure de mener ce matériel à ce niveau-là. S'il reconfirme que quelque chose fonctionne bien alors nous le donnerons aux pilotes de course", ajoute le patron du programme.

"Je pense que la vitesse est plus importante que les connaissances techniques des pilotes", résume Lin Jarvis. Quant au matériel qui sera confié au triple Champion du monde dans le cadre de ce programme, il aura une double portée : "Son travail est de continuer à développer la moto de 2020 et ensuite, à la mi-saison, son attention va basculer sur 2021."