Le "coach" Lorenzo, une présence importante aux yeux de Rossi

Les carrières sportives réservent parfois des situations quelque peu incongrues, il faut l'admettre. En ce début de saison 2020, Valentino Rossi, qui fêtera ses 41 ans dans quelques jours, s'apprête à entamer sa 25e saison en Grand Prix, tandis que Jorge Lorenzo, 32 ans, est désormais un fringant retraité. Et trois ans après avoir partagé un stand pour la dernière fois, les anciens coéquipiers-adversaires sont à nouveau réunis chez Yamaha.

Les essais qui se déroulent actuellement à Sepang sont l'occasion de les revoir ensemble, Lorenzo conseillant même Rossi alors que celui-ci œuvre à la préparation de la M1 2020 en vue du championnat qui débutera dans un mois. "Aujourd'hui il a fait un peu office de coach parce qu'il m'a dit certaines choses, [m'a conseillé sur] des trajectoires", explique le pilote italien. "Parfois, quand je me retourne, ça me fait un peu bizarre de le voir habillé normalement alors que moi je suis en combinaison ! Mais c'est sympa et je le vois très intéressé et concentré."

"Jorge est en grande forme, il est super sympa, détendu... Apparemment quand on arrête de courir ça s'améliore beaucoup ! [rires] Blagues à part, j'aime parler avec Lorenzo parce qu'il a toujours des commentaires intéressants. Je le savais déjà, mais l'avoir ici avec nous est important", souligne Valentino Rossi, qui compte désormais sur le retour de l'Espagnol en piste. "On a beaucoup parlé ces jours-ci, on travaille ensemble, et il dit beaucoup de choses intéressantes au sujet de la moto. Je pense que demain il sera très important qu'il soit en piste parce que je pense qu'il peut nous aider à améliorer la moto."

Et cette journée a également eu un parfum de nostalgie dans un autre stand, celui de KTM, que Dani Pedrosa a mis en lumière en signant un surprenant troisième temps ! "C'est bien de voir qu'ils prennent du plaisir à piloter", observe Rossi. "Lorenzo arrive d'une période difficile, mais il semble déjà rajeuni. Et Pedrosa, la pression du championnat et tous les engagements ne lui plaisent pas tant que ça mais il pilote bien."

Une journée plus positive que la première

En ce qui concerne sa performance du jour, Valentino Rossi s'est également montré positif, bien qu'il ait dû se contenter d'un dixième temps encore modeste, à 0"544 de la meilleure performance réalisée par Fabio Quartararo au guidon de la Yamaha 2020. Le Français, qui découvrait la nouvelle moto aujourd'hui, a réalisé son meilleur temps avec un pneu tendre, une gomme qui ne semble pas séduire outre mesure le #46. "Mon meilleur temps, je l'ai fait avec le medium, pas dans un vrai time attack. Le problème, c'est qu'avec le soft je ne me sens pas très bien. Pour moi, il est un peu trop tendre sur la droite, alors je ne fais pas un grand pas en avant quand je le monte", décrit-t-il.

"Le bilan d'aujourd'hui est plus positif que celui d'hier", souligne malgré tout Rossi, bien que dernier des pilotes Yamaha au classement. "Je ne suis que dixième, mais je suis content parce qu'on a tout le temps travaillé avec la nouvelle moto aujourd'hui et la journée a été plus positive. On a appris tout un tas de choses et je me sens déjà bien. Je pense qu'on n'arrive pas encore à exploiter tout le potentiel [de la moto], mais j'ai eu un bon rythme, surtout en pneus très usés, j'ai été assez rapide. Ça a donc été une bonne journée, mais il faut en tout cas qu'on continue comme ça parce que j'ai quand même pris une demi-seconde et je suis dixième."

"J'ai essayé différentes choses, pour améliorer le grip à l'accélération mais aussi le freinage, et on a trouvé deux ou trois choses qui sont bonnes. Je ne dirai pas lesquelles !" ajoute Rossi. "Ce qu'il y a de positif c'est avec des pneus qui étaient finis j'ai beaucoup progressé. La moto glisse moins, et ça c'est bien. Par contre, en ce qui concerne la vitesse en ligne droite on semble avoir progressé mais tous les autres aussi, alors…" Alors, il reste quatre jours d'essais avant le début du championnat, durant lesquels chacun va s'efforcer de peaufiner sa copie. Le premier verdict de la compétition interviendra dans un mois jour pour jour.