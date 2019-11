Lorenzo convoque une conférence de presse "exceptionnelle"

Jorge Lorenzo va déroger aux habitudes routinières de la journée média du jeudi, en convoquant une conférence de presse cet après-midi, veille des premiers essais du Grand Prix de Valence. À 15h, soit deux heures avant la conférence officielle réunissant Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Valentino Rossi, Álex Rins et Franco Morbidelli, le pilote majorquin donne rendez-vous aux médias.

Annoncée par la Dorna et qualifiée "d'exceptionnelle", cette conférence se déroulera en présence de Carmelo Ezpeleta, PDG de la société promotrice du MotoGP. Impossible alors de ne pas imaginer qu'une annonce majeure y sera faite, alors que touche à sa fin une saison des plus compliquées pour le quintuple Champion du monde, empêtré dans des blessures et de mauvaises sensations avec la Honda.

Bien que sous contrat avec le HRC pour la saison 2021, Jorge Lorenzo subit depuis des mois des pressions venues de toutes parts afin de faire un choix quant à son avenir, au vu de ses performances, incroyablement faibles en comparaison du parcours qui a été le sien en Championnat du monde. N'ayant marqué que 25 points pour le moment, en 14 Grands Prix disputés cette année, Lorenzo a obtenu pour meilleur résultat au guidon de la RC213V une 11e place au Grand Prix de France.

Cette annonce irait à l'encontre de ce que le pilote lui-même affirmait ces derniers jours. Bien que touché par les blessures qui le poursuivent depuis plus d'un an, et notamment des fractures vertébrales dont il admet qu'elles l'ont fait douter cet été et qui l'avaient même poussé à sonder Ducati pour envisager un transfert, il assurait avoir dépassé cette phase et attendait la version 2020 de la Honda dans l'espoir d'être plus à l'aise et plus performant, tout en estimant que quelques semaines de repos après la fin du championnat l'aideraient à complètement guérir.

Dans l'attente de connaître avec certitude la teneur de cette conférence, les regards se tournent aussi vers Johann Zarco. Appelé en renfort chez Honda pour remplacer Takaaki Nakagami sur les trois dernières courses de la saison au sein du team LCR, le Français a obtenu les louanges des responsables du programme et serait un candidat idéal pour remplacer Jorge Lorenzo chez Repsol Honda en 2020. Il n'a à ce jour annoncé aucun programme de course pour la saison prochaine.