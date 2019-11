Dernières qualifs pour Lorenzo, "une journée importante"

Pour sa dernière qualification en MotoGP, Jorge Lorenzo a obtenu la 16e place sur la grille, un résultat bien loin du palmarès qui a fait son prestige, lui qui compte 69 pole positions toutes catégories confondues et a un temps été le recordman dans l'exercice. Mais le pilote espagnol a tout de même connu un léger sursaut, puisqu'il s'agit de sa meilleure position sur la grille depuis son retour de blessure à Silverstone.

"Cela a été une journée importante, car c'étaient les dernières qualifications de ma carrière, alors c'est émouvant quand c'est la dernière fois que l'on est si concentré pour faire un bon tour", admet le quintuple Champion du monde, qui raccrochera son casque demain après-midi après sa 297e course en Championnat du monde. Pour l'occasion, il utilise ce week-end le casque de ses débuts, non sans nostalgie.

"Ça a été une assez bonne journée, similaire à celle d'hier en termes de position et d'écart avec les plus rapides. Ce matin ça a été mieux, j'ai terminé 15e à 1"1 du premier. Cet après-midi, je m'attendais à être plus rapide, franchement, et à tourner peut-être en 1'31"0 ou 1'30"9, mais je ne me suis pas senti aussi bien que ce matin. Peut-être qu'on a fait des modifications qui n'ont pas fonctionné. Mais ça va, c'est la meilleure position que je pouvais obtenir aujourd'hui car le 15e a tourné en 1'30"9, donc très loin de moi", constate Lorenzo.

S'il n'a pu faire mieux que 1'31"295 ce samedi, le Majorquin reste détenteur du record absolu à Valence, grâce à la pole qu'il a obtenue sur cette piste il y a trois ans, à la veille de sa dernière course au guidon de la Yamaha. "C'est impressionnant d'avoir encore le record ! J'avais tourné en 1'29"4. Je pensais que c'était 1'30"4, mais quand j'ai vu que c'était 1'29"4 j'ai été impressionné parce que c'est très rapide. Je pense que les motos sont un peu meilleures qu'elles ne l'étaient il y a trois ans alors cela démontre à quel point je me sentais bien avec cette moto pour être aussi rapide."

La réalité est aujourd'hui tout autre et, lui qui peut se targuer d'avoir gagné quatre fois la course MotoGP de Valence (un record qu'il partage avec Dani Pedrosa), nourrit pour sa dernière des ambitions plus modestes. "J'espère que l'on va améliorer un peu la moto demain au warm-up. J'espère avoir plus de grip à l'arrière, car aujourd'hui, et en particulier avec le pneu medium qui sera celui de la course, ça n'a pas été fantastique. Je vais essayer de prendre un bon départ et de marquer le plus de points possibles", annonce-t-il.

En jeu, le titre par équipes que Repsol Honda conteste au team officiel Ducati et pour lequel Lorenzo n'a pour l'heure apporté qu'une faible contribution avec 25 points marqués contre 395 pour son coéquipier, Marc Márquez. "On est ici pour participer à la dernière course de l'année avec un objectif important, le championnat teams dimanche", rappelait-il dès vendredi, alors qu'il lui a fallu se remobiliser après avoir annoncé jeudi la décision la plus importante de sa carrière, celle de quitter la scène des Grands Prix où il est engagé depuis 18 ans.

"J'ai senti du soulagement", expliquait-il, "mais [vendredi] j'ai dû remettre le cuir, le casque et être complètement concentré sur ce que je fais. Quand tu pilotes une moto qui fait presque 300 chevaux et que tu n'es pas concentré, ça peut être dangereux. Globalement, je me sens soulagé, heureux, curieux sur ce que ma nouvelle vie sera."

Avec Michaël Duforest