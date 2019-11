Lorenzo, "un exemple" qui a inspiré Quartararo

Il y a encore quelques jours, Fabio Quartararo était comparé à Jorge Lorenzo par un homme qui connaît bien les deux pilotes, Wilco Zeelenberg. Celui qui a été le bras droit du Majorquin durant ses années Yamaha est aujourd'hui le team manager de l'équipe Petronas en MotoGP et assiste donc à l'éclosion du jeune Niçois, dont il loue la rapide adaptation à la catégorie reine grâce à sa capacité à comprendre en quelques courses comment parfaitement gérer ses pneus, mais aussi un pilotage fluide qui lui rappelle le #99.

Pour le rookie de cette saison 2019, cela ne fait aucun doute : Lorenzo est un exemple, un pilote qu'il a admiré au cours de ses premières années de carrière comme encore aujourd'hui. "Il est un exemple à suivre. Jorge est super fluide. Quand j'étais plus jeune, en Moto2 ou Moto3, chaque fois que je le regardais, à chaque tour, je pensais qu'il allait rentrer dans la pitlane et au lieu de ça il allumait des casques rouges ! Sa manière de piloter était incroyable", se rappelle-t-il.

"Jorge a toujours été un exemple pour moi, un pilote dont je me suis énormément inspiré. C'est une légende", ajoute Fabio Quartararo au micro de Canal+. "Il a été cinq fois Champion du monde, à chaque fois que je le regarde sur la piste c'est quelqu'un qui roule… comme une légende ! Il a décidé de s'arrêter et je suis vraiment content d'avoir fait une année en MotoGP avec lui."

Désormais au guidon de la M1 qui a tant brillé aux mains du pilote espagnol, Quartararo ne peut échapper à la comparaison. Pourtant, il assure ne pas avoir eu l'opportunité de se plonger dans les données de son aîné. "Je suis naturellement un pilote fluide. Je peux aussi être agressif avec cette moto, mais même si je le suis, je ne le suis pas beaucoup", concède-t-il. "Malheureusement, on n'a que les données de cette année, mais j'aurais été curieux d'avoir celles de Jorge. Maintenant que vous me le dites, je pense que je vais demander à en voir ! Juste pour comparer un peu et voir la manière dont il freinait et dont il prenait la vitesse en virage."