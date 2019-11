À défaut d'être rapide, Lorenzo retient sa régularité en course

La saison de Jorge Lorenzo s'étire douloureusement vers son clap de fin, qui apportera assurément au champion espagnol une bonne dose de soulagement au vu des lourdes difficultés qu'il traverse. Quatorzième du Grand prix de Malaisie, dimanche, le #99 a tenté comme il l'a pu d'identifier des signaux positifs dans sa performance, très relatifs cependant au regard de son palmarès.

"Le plus positif est que j'ai été très régulier", explique-t-il au micro de Sky Italia. "J'ai été le pilote le plus régulier parce que tous mes tours ont été contenus en sept dixièmes entre le plus rapide et le plus lent, alors que tous les autres pilotes ont eu beaucoup plus de différence. Le marteau est donc encore là ! Mais il manque énormément de beurre", sourit-il en référence à cette alternance de vitesse et de régularité avec laquelle il a souvent décrit son style au plus fort de sa carrière. Car Lorenzo le concède, il a aussi été lent, auteur de l'avant-dernier meilleur temps en course, à 1"9 du plus rapide.

Depuis son retour à la compétition, à Silverstone, Lorenzo a déjà obtenu deux fois la 14e place à l'arrivée − son meilleur résultat sur cette période −, cependant il ne lui avait pas été possible de se classer dans les points lors des quatre dernières courses. On ne peut toutefois occulter l'importance des chutes subies devant lui dans l'obtention de ce classement, et c'est donc avant tout le retard affiché sur le vainqueur que le Majorquin observe avec le plus d'attention. Et sur ce point, cette course de Sepang représente un progrès puisqu'il a rallié l'arrivée à 34"2, alors qu'il avait affiché jusqu'alors un écart de 40 secondes comme résultat le plus gratifiant.

"Sur cette course, j'ai fait mieux qu'en Australie et qu'au Japon, car j'ai terminé proche de ces 30 secondes que je voulais obtenir depuis longtemps. Mais de toute évidence, ce n'est pas encore suffisant", concède le pilote espagnol, qui dès le début du week-end s'est senti plus à l'aise sur la piste de Sepang que sur celle de Phillip Island.

Qualifié 18e, Lorenzo a rapidement récupéré en début de course une place qu'il avait cédée à Syahrin au départ, puis il a réussi à dépasser Kallio dans les derniers tours. Ce furent ses seuls dépassements, alors qu'il a disputé toute la fin de course en binôme avec le pilote KTM. Les premiers tours avaient cependant été compliqués pour lui et lui avaient d'emblée coûté cher : "J'ai beaucoup souffert avec le réservoir plein. La moto ne s'arrêtait pas, il faisait très chaud alors j'ai essayé de garder mon calme et de suivre simplement mon rythme. La moto s'est améliorée petit à petit quand il y a eu moins de carburant dans le réservoir et j'ai donc pu freiner plus fort."

"Partir tout le temps derrière, aujourd'hui en MotoGP, c'est vraiment difficile. Quand on est dans les dernières positions, les pilotes de devant créent de très grandes turbulences avec leurs ailerons dans les premiers tours, alors le pneu et la partie avant de la moto bougent énormément et il est très difficile d'être rapide et d'être en confiance. Il faut donc attendre un peu que le groupe se distende et on peut ensuite piloter plus ou moins à son rythme", explique-t-il.

Deux points importants pour Repsol Honda

En retrouvant la zone des points, le pilote espagnol a rapporté à son équipe deux unités qui permettent à Repsol Honda de rester sur les talons du team officiel Ducati au championnat : deux points séparent encore les équipes en lice pour ce dernier titre à pourvoir. "Le positif de la course c'est qu'à la fin on a marqué deux points qui, sûrement, nous seront utiles pour nous battre contre Ducati au championnat par équipes. C'est encore possible pour Valence, on est très proches", se félicite Lorenzo, qui n'a toutefois marqué que 25 des 430 points de ce total.

"Je dois finir cette dernière course du mieux possible et essayer d'aider au maximum Marc [Márquez] et l'équipe à remporter la triple couronne si c'est possible. Et ce d'autant plus que Valence n'est pas une piste idéale pour la Ducati, alors il est possible d'y arriver. Je vais essayer de bien m'entraîner pour être en forme pour Valence", promet-il. "Chaque semaine qui passe, je me sens mieux physiquement, alors à Valence j'irai mieux qu'ici et j'espère pouvoir m'entraîner plus pour être un peu plus fort. Valence a généralement été une bonne piste pour Honda, pas la meilleure pour Ducati, alors mon objectif est d'apporter le maximum à l'équipe pour obtenir cette triple couronne."