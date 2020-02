Moins de pression et un retour émouvant pour Lorenzo

Jorge Lorenzo continue à faire vibrer la corde sensible des amateurs de MotoGP et à truster les gros titres, même comme le néo-retraité qu'il est à présent. Hasard du calendrier ou pas, c'est le jour-même de la présentation de son ancienne équipe qui a été choisi pour qu'il fasse son retour en piste au guidon de la Yamaha, trois ans et demi après l'avoir quittée, et une fois encore le triple Champion du monde a attiré toute l'attention.

Pour lui qui aime les symboles, ce retour au guidon de la M1 en est un fort, dix ans après qu'il a conquis son premier titre sur ce même circuit de Sepang. Avouant avoir vécu "une journée très émouvante", Lorenzo se réjouissait de ce retour à la maison, lui qui a défendu les couleurs de Yamaha de 2006 à 2016. "Vous savez, on a vécu ensemble une période fabuleuse. On a gagné beaucoup de courses et signé beaucoup de pole positions, on a remporté trois titres ensemble, on a passé neuf ans ensemble", rappelait-il auprès du site officiel du MotoGP.

"Un jour, j'ai décidé de changer, pour trouver une nouvelle motivation, pouvoir essayer une nouvelle moto et relever un nouveau challenge. Je n'ai pas eu autant de succès qu'avec Yamaha. J'ai gagné des courses avec Ducati mais avec Honda ça a été une année difficile, et je n'ai pas gagné de titre avec une autre marque. Maintenant je reviens chez Yamaha, mais dans un rôle différent, beaucoup plus calme, avec beaucoup moins de pression et de jours [de travail]."

"Mais j'ai plus ou moins les mêmes sensations car ce que j'aime c'est piloter une moto et j'ai la possibilité de le faire. Je n'ai pas les sensations que procure le fait de se battre pour la victoire, mais au moins je sens la moto et j'aide l'équipe à être encore plus compétitive. Je suis content de ce rôle et je dois dire que le premier jour a été presque parfait", souriait-il.

En forme physiquement après deux mois de pause, il a apprécié de retrouver une moto moins physique que la Honda et ne s'est pas plaint de douleurs au dos, un soulagement après une année 2019 lourdement marquée par les blessures. Et puis Lorenzo a retrouvé pendant cette journée de roulage à Sepang le caractère de la M1 avec laquelle il a tant gagné, et son plaisir était évident.

"J'avais peur que les caractéristiques de la moto puissent être différentes, moins bonnes dans certains domaines, mais non, elles sont les mêmes. La moto est déjà très compétitive, elle a beaucoup de potentiel, et on a déjà trouvé des idées à transmettre aux ingénieurs pour travailler à l'avenir sur les points faibles que nous avons", décryptait-il à sa descente de la moto.