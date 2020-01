Marco Simoncelli et Jorge Lorenzo, au cours de leur carrière, ont eu plusieurs querelles. Néanmoins, les deux se sont toujours beaucoup respectés, chacun étant conscient de la valeur absolue de l'autre. Hier, le Sic aurait fêté ses 33 ans.

Avec environ 24 heures de retard, Jorge Lorenzo a décidé de rendre hommage à son grand adversaire sur Instagram par un long post où il dit : "Même si hier je n'ai pas pu m'exprimer, aujourd'hui je veux me souvenir du Sic. Maintenant, tu aurais 33 ans, tu m'as toujours devancé d'un an et demi. Étant donné ma nature ultra-compétitive, je n'ai jamais été ami avec aucun de mes rivaux et pour être honnête, toi et moi, les contacts que nous avons eu étaient surtout sur la piste".

L'Espagnol a ensuite continué : "Tu étais de loin le plus courageux d'entre nous et j'ai toujours été impressionné par la façon dont tu as réussi à réduire l'écart que tu avais accumulé sur les lignes droites lors du freinage grâce à ta taille. Je ne suis pas du genre à pleurer beaucoup et je n'ai pas pleuré pour beaucoup de gens, mais en ce 23 octobre 2011, dont je me souviendrai toujours, j'ai pleuré pour toi. Marco Simoncelli, éternel 58".