Lorenzo Savadori déclare forfait à Silverstone

Lorenzo Savadori doit renoncer. De retour de blessure au GP de Grande-Bretagne, le pilote Aprilia a été en difficulté vendredi, ne bouclant que 18 tours et restant à 2"537 de Jake Dixon, le premier pilote à l'avoir devancé, alors que le Britannique découvre le MotoGP ce week-end.

Savadori s'est fracturé la malléole de la cheville droite il y a trois semaines au GP d'Autriche, après avoir percuté la machine de Dani Pedrosa, tombé avant lui au virage 3. Opéré le lendemain, il a dû faire l'impasse sur la deuxième course du Red Bull Ring mais il tenait à participer au GP de Grande-Bretagne, ce qui suscitait l'admiration de son coéquipier Aleix Espargaró : "Savadori a un pied cassé et il est dans le box, avec des médecins qui ont fait une botte spéciale parce qu'il veut rouler à tout prix", soulignait le Catalan en début de week-end.

Mais très vite, Savadori a déchanté et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas piloter correctement sa machine : "Sincèrement, je m'attendais à être dans une meilleure condition", reconnaissait le Champion du Superbike italien au site officiel du MotoGP vendredi soir. "Ce n'est pas facile. Cette piste est très physique. Il y a beaucoup de changements de direction à haute vitesse et c'est très dur de bouger [sur la moto]. Ma cheville est très douloureuse. Je ne peux pas bien piloter la moto. [...] Je n'ai pas vraiment piloté, pour ne pas empirer la situation sur la cheville."

Rien ne garantit que Lorenzo Savadori retrouvera l'Aprilia en course puisque Maverick Viñales, qui doit le remplacer la saison prochaine, pourrait rejoindre la marque dès le GP d'Aragón, prochaine manche du calendrier. Le pilote espagnol va découvrir la RS-GP la semaine prochaine à Misano et c'est à l'issue de ce test qu'une décision sera prise sur la date de son arrivée en course.

L'état de santé de plusieurs pilotes sera surveillé de près ce samedi après de grosses chutes au cours de la première journée. Tombé à 274 km/h vendredi matin, Marc Márquez avait dû sable dans l'œil et il a renoncé à sa rencontre avec la presse vendredi, se rendant à l'hôpital pour qu'il soit correctement nettoyé. Fabio Quartararo souffre de son côté d'une entorse après une chute dans l'après-midi, un mal qui ne l'a pas empêché de signer le meilleur temps de la journée.