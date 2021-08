Lorenzo Savadori souffre d'une fracture de la malléole

Lorenzo Savadori a été victime d'une grosse chute dans le troisième tour du Grand Prix de Styrie. À la sortie du virage 3, le pilote Aprilia n'a pas pu éviter la KTM de Dani Pedrosa, qui venait de chuter devant lui, et il a été projeté au sol. L'Italien a été évacué par civière pendant que les commissaires de pistes éteignaient l'incendie qui s'était déclenché sur sa moto, et qui a été à l'origine d'un drapeau rouge.

Même s'il est vite apparu que Lorenzo Savadori était conscient et alerte, il a été aperçu en train de boiter lorsqu'il a regagné les installations d'Aprilia. Les premiers examens pratiqués ont révélé une fracture au niveau de la cheville, ce qui contraint déjà le rookie à un forfait pour la deuxième course du Red Bull Ring. "Après des examens complémentaires, Lorenzo souffre d'une fracture de la malléole droite", a précisé l'équipe Aprilia. "Il va être opéré le plus vite possible, avec pour objectif de faire son retour à Silverstone."

"Malheureusement Lorenzo a une grosse blessure, c'est vraiment pas de chance parce qu'il ne méritait pas ça", a précisé Aleix Espargaró, pilote de la seconde Aprilia. "J'espère qu'il pourra être opéré bientôt et revenir avec nous." Il a par la suite été précisé que l'opération aurait lieu lundi.

Le constructeur de Noale n'a pas encore décidé si un pilote sera aligné en remplacement au Grand Prix d'Autriche, dont les premiers essais sont prévus dans cinq jours. Le règlement impose aux équipes de faire les efforts possibles pour substituer un pilote forfait dans les dix jours suivant sa blessure et Aprilia n'aura donc pas l'obligation d'aligner une seconde machine aux côtés de celle d'Espargaró le week-end prochain.

Andrea Dovizioso, en piste au guidon de la RS-GP au cours de plusieurs séances d'essais ces derniers mois, a déjà assuré qu'il ne souhaitait pas disputer un Grand Prix en wild-card et il semble donc peu probable qu'il décide d'assurer l'intérim, même si le Red Bull Ring a été le théâtre de sa seule victoire la saison passée.

Lorenzo Savadori sera le deuxième titulaire forfait pour le GP d'Autriche, Franco Morbidelli ayant renoncé à cette course après son opération du genou à la fin du mois de juin. Comme dans ce premier week-end à Spielberg, il sera remplacé par Cal Crutchlow, qui assurera l'intérim au moins jusqu'à la course de Silverstone.

