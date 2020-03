Lorenzo a "le travail parfait", sans les mauvais côtés du MotoGP

Toujours bloqué dans un hôtel de Dubaï, où il se trouvait lorsque les mesures de confinement ont été mises en place en Europe, Jorge Lorenzo se prépare tant bien que mal pour la wild-card qu'il est censé disputer mi-juin lors du Grand Prix de Catalogne. Une épreuve dont on ignore pour le moment si elle pourra véritablement se tenir, compte tenu du fait que les rendez-vous de la saison MotoGP sont tour à tour annulés ou reportés au gré de l'avancée de la pandémie de COVID-19, sans perspective tangible pour le moment quant à une possible date de reprise de la compétition. Partageant la même incertitude que tout le monde, Lorenzo ne peut qu'attendre.

"Cela fait un mois maintenant que je suis à Dubaï. Il faut voir comment évolue la situation et si on pourra bientôt rentrer chez nous. […] Je ne sais pas quand je pourrai rentrer, on attend que les choses s'améliorent", a expliqué Jorge Lorenzo dans une interview avec Catalunya Ràdio. "Personne n'a jamais rien vécu comme cela, c'est incroyable, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Quand il y a tant de victimes et de morts, le sport passe au second plan et il est normal de suspendre les événements sportifs. C'est dommage, je suis très excité à l'idée de courir à Montmeló, et j'espère que je pourrai le faire, même si cela ne semble pas facile."

Ce retour à la compétition prévu à Barcelone, officialisé juste avant que la crise liée au coronavirus n'explose, ne doit être que ponctuel pour le triple Champion du monde MotoGP. Pourtant, beaucoup ont été surpris par l'annonce de son recrutement par Yamaha en tant que pilote d'essais, moins de trois mois après celle de sa retraite. Depuis, le Majorquin a réitéré son souhait de ne plus reprendre la course en tant que titulaire, tout en laissant une petite porte ouverte à un retournement de situation en indiquant que son choix était immuable "à 98%".

"J'ai toujours dit que ma première intention était que ma décision soit définitive, mais on ne peut jamais dire 'fontaine je ne boirai pas de ton eau'. Je suis parti en étant convaincu, j'ai eu une carrière longue et riche en succès, mais je me suis aussi beaucoup blessé. D'un point de vue économique, j'ai eu la chance de pouvoir économiser de l'argent et je peux profiter de la vie en faisant autre chose", confirme-t-il encore aujourd'hui.

Il "ne manquerait pas d'offres" s'il décidait de revenir

"Je veux profiter de la vie et faire d'autres choses, mais j'ai aussi la chance de pouvoir piloter une MotoGP 16 ou 18 jours par an et de pouvoir vivre le bon côté de ce métier et éviter les mauvais. Je pense que j'ai le travail parfait en ce moment", poursuit le pilote espagnol, qui a pour l'instant participé à deux séances d'essais à Sepang avec Yamaha, au mois de février. Une autre était prévue en ce début de printemps au Japon, cette fois au guidon de la dernière version de la M1.

Ravi d'avoir retrouvé son constructeur de cœur après trois années plus compliquées pour lui, d'abord chez Ducati où il a tout de même réussi à gagner, puis chez Honda où il a cette fois touché le fond, Jorge Lorenzo balaie les piques lancées par Marc Márquez, ou encore Pol Espargaró, qui a déclaré que la retraite était pour lui "une excuse pour ne pas continuer avec Honda". Lorenzo, lui, assure que trouver un guidon ne serait pas un problème si jamais il lui venait l'envie de sortir de sa retraite pour s'engager à temps plein dans la compétition.

"Il y a beaucoup d'opinions et il faut respecter ce que chacun pense. Si, dans ce cas, Pol le croit et le dit avec respect, je comprends", répond le Majorquin. Et d'ajouter : "Personnellement, je pense que si je voulais à nouveau courir, je ne manquerais pas d'offres. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et je suis bien comme je suis."

Related video