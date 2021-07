Marini espère un contrat avec Ducati pour courir chez VR46 Aramco

L'arrivée prochaine du team VR46 en MotoGP en association avec Ducati et Aramco a été officialisée en marge du dernier Grand Prix précédant la pause estivale. Si le nom de Luca Marini ne figurait pas dans cette annonce, sa participation au programme ne fait de doute pour personne, n'attendant que les dernières formalités administratives pour être scellée. En premier lieu, il faut finaliser un contrat que le pilote disait ne pas encore avoir négocié à Assen, il y a deux semaines.

"On est encore en train d'en discuter", indiquait-il aux Pays-Bas, ignorant s'il serait lié en 2022 à Ducati (comme il l'est aujourd'hui) ou à l'équipe VR46. "J'espère avoir un contrat avec Ducati. On en a parlé avec Uccio [Salucci] et ça nous semblait être la meilleure chose pour moi. En tant que pilote, avoir un contrat avec le constructeur a toujours une valeur supplémentaire, quelque chose qui responsabilise énormément. J'espère donc rester sous contrat avec Ducati comme c'est le cas cette année, mais on va essayer de régler toutes ces questions contractuelles plus tard, quand on aura le temps d'en parler. Étant donné que c'est une nouvelle équipe, une toute nouvelle structure, je pense que VR46 et tous les autres partenaires ont beaucoup de travail à faire, ce sera un été chargé pour eux."

Se disant prêt et impatient d'aborder cette question, Marini ne s'estime aucunement dans le doute quant à son avenir, désormais certain d'être de l'aventure lorsque la structure VR46, qui sponsorise déjà aujourd'hui son guidon, alignera une équipe à part entière dans la catégorie reine. Un accord de cinq ans a été scellé avec la Dorna et un autre de trois ans avec Ducati afin de soutenir ce programme, un gage de continuité le concernant.

"Je suis très content de cette annonce", a-t-il commenté. "Je dois féliciter mon frère et VR46, ils ont fait du très bon travail et je pense qu'ils le méritent. Entamer un nouveau projet en MotoGP sera un super challenge et j'espère qu'on pourra se battre au plus haut niveau et devenir l'une des meilleures équipes en MotoGP, comme on l'a fait en Moto2. Je pense qu'ils ont une excellente méthode de travail, ils connaissent très bien ce milieu et je crois qu'on pourra se montrer très forts à l'avenir."

"C'est super aussi de continuer avec Ducati, parce que cette année mes sensations avec la moto se sont beaucoup améliorées. Et j'ai aussi travaillé avec beaucoup de super personnes chez Ducati et c'est bien de continuer avec eux, l'atmosphère est très bonne. Je suis donc vraiment prêt et curieux en vue de l'année prochaine, mais pour le moment je dois me concentrer sur cette demi-saison [restante]. Il est très important pour moi de progresser et de [bien] finir cette saison pour être un meilleur pilote la saison prochaine."

Quant au modèle de Ducati qui lui sera confié, Luca Marini a assuré ne pas le connaître. "Pour le moment, on n'a aucune certitude. C'est quelque chose que j'aborderai plus tard. Je ne sais pas à quel stade en est VR46 avec Ducati car on n'a pas encore parlé de ces choses techniques", a-t-il souligné. "J'espère avoir la moto la plus compétitive de la part de Ducati car je pense qu'on pourra être forts. Le niveau en MotoGP est incroyable à l'heure actuelle, alors si on veut courir au top et se battre pour les premières places, il faut avoir un très bon package technique. J'espère avoir le meilleur compromis possible de la part de Ducati. Uccio pousse fort auprès de Gigi [Dall'Igna] pour avoir ce qu'il y a de mieux. Connaissant VR46, ils veulent mener ce projet du mieux possible, alors je suis assez certain qu'on aura un très bon package technique."

Un binôme Marini-Rossi ?

Aucun pilote n'est confirmé dans l'annonce officielle de l'équipe, cependant le nom de Luca Marini figure bel et bien dans ce communiqué de presse… aux côtés de celui de Valentino Rossi. Dans un imbroglio incomparable, c'est la déclaration du Prince saoudien, qui tient les cordons de la bourse, qui a créé la surprise au moment de cette communication, jusqu'auprès de Valentino Rossi lui-même.

"Ce serait fantastique pour moi si Valentino Rossi pouvait être engagé ces prochaines années en tant que pilote au sein de notre équipe Aramco Racing Team VR46, aux côtés de son frère Luca Marini qui court déjà cette année avec la sponsorisation de nos marques KSA New Cities, MAIC Technologies et TANAL Entertainment Sport&Media", a en effet déclaré Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.

Valentino Rossi, que l'on croit plutôt en passe de prendre sa retraite sportive, a reçu cette remarque avec étonnement. Luca Marini, lui, ne s'est pas risqué à alimenter le débat lorsqu'il lui a été demandé si son frère pourrait être sur le point de changer d'avis quant à la suite à donner à sa carrière en MotoGP... "Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il avait pris une décision avant, alors on verra", a fait savoir le jeune pilote.

"Pour le moment, il y a une belle pause, durant laquelle il va pouvoir avoir l'esprit libéré et tout évaluer pour le mieux. Moi, je souhaite à Vale de prendre la meilleure décision pour lui-même, qu'il puisse s'amuser ces prochaines années et durant le reste de sa vie en faisant ce qu'il aime le plus. Bien entendu, l'avoir comme coéquipier serait un rêve", a conclu Luca Marini sur le sujet.